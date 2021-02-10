«یَدو» بهترین فیلم «فجر ۳۹» شد/ سیمرغ تماشاگران برای «ابلق»

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه سی‌ونهمین جشنواره فیلم فجر، امشب چهارشنبه ۲۲ بهمن‌ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد آغاز شد تا برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد معرفی شوند.

این مراسم به دلیل شرایط کرونایی با حضور حداقلی نامزدهای بخش‌های مختلف و عکاسان خبری به نمایندگی از رسانه‌ها و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

مراسم در ساعت ۱۸:۱۵ با قرائت قرآن مجید و پخش سرود ملی آغاز شد.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی، پیروز حناچی شهردار تهران، محمد حمیدی‌مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما از مسئولان حاضر در این مراسم بودند.

در ابتدای این مراسم محمد سلوکی مجری این برنامه گفت: آرزوی موفقیت و حالی خوش دارم در شرایطی که سختی و درد و رنج همه جا را پر کرده است‌. به آرزوی رسیدن به روزهای درخشان و پر از سلامتی برای همه فرزندان بشر.

وی افزود: تشکر می‌کنم از همه کسانی که در این ایام تلاش کردند چراغ سینمای ایران را نگه دارند. این جلسه و برنامه را قصد داریم با سرعت زیادی پیش ببریم و تلاش می‌کنیم حداقل زمان را صرف کنیم تا هم تبریک بگوییم و خوشحالی کنیم با وجود اینکه غم عزیزانی را بر دل داریم که برای ما صاحب ارزش و جایگاه بودند.

یک کار نشدنی، شدنی شد

سپس محمدمهدی طباطبایی نژاد دبیر سی‌ونهمین جشنواره فیلم فجر روی صحنه آمد و بیان کرد: خدمت مهمانان سلام می‌کنم و سالروز پیروزی انقلاب را تبریک می‌گویم. می‌خواهم یک خدا قوت بگویم به همه عزیزانی که یک کار نشدنی را شدنی کردند.

وی افزود: دو ماه پیش نمی‌دانستیم جشنواره برگزار می‌شود یا نه چون کرونا «اما و اگر» به وجود آورده بود با این وجود ۴ هزار سانس نمایش در کشور با سلامت انجام شد از همه مردم که با فهم و وارستگی همه شرایط را رعایت کردند تشکر می‌کنم.

طباطبایی‌نژاد تاکید کرد: شرایط بسیار خوبی را طی کردیم از همه سینماگران، چه ۱۶ فیلمی که کاندیدا شدند و در اکران حضور داشتند چه فیلم‌های دیگر، تشکر می‌کنم که در این شرایط دشوار چراغ سینما و فرهنگ را روشن نگه داشتند عزت شما مستدام و امیدوارم سال پر رونقی را در سینما داشته باشیم.

گرامیداشت یاد علی انصاریان

در ادامه و پس از پخش کلیپی، سلوکی گفت: سال گذشته سال عجیبی بود، لبخندها، اشک‌ها و دردهایی که هیچوقت فراموش نمی‌شود، ادای دین می‌کنیم به روح بلند زنان و مردانی که در این جهان به دلیل کرونا از دست دادیم. در کنار همه این اتفاقات برای این جمع و این ایام درگذشت علی انصاریان غم سنگینی را روی دوش همکاران و خانواده او گذاشت که فراموش نمی‌شود این دوره از جشنواره ادای احترامی به روح شاد و خنده‌های دلنشین او می‌کند.

در ادامه کلیپ بزرگداشت زنده‌یاد علی انصاریان پخش شد و پس از آن حاضران در سالن ایستاده علی انصاریان را تشویق کردند.

بزرگداشت چنگیز جلیلوند

در ادامه کلیپی از زنده‌یاد چنگیز جلیلوند پخش شد و محمد سلوکی از حضار خواست تا او را تشویق کنند و یادش را در ذهن داشته باشند.

پس از پخش کلیپ بزرگداشت، با حضور وزیر ارشاد، رئیس سازمان سینمایی و شهردار تهران آیین بزرگداشت زنده‌یاد جلیلوند با اهدای لوح یادبود به مهدی جعفری از دوستان نزدیک این هنرمند برگزار شد.

محمدمهدی جعفری در سخنانی کوتاه ضمن گرامیداشت یاد چنگیز جلیلوند پیام صوتی کوتاهی از دختر این هنر فقید را هم از تریبون جشنواره پخش کرد.

محمدمهدی جعفری مدیرعامل موسسه قرن ۲۱ به نمایندگی از خانواده و دوستان زنده‌یاد جلیلوند روی صحنه آمد و گفت: استاد جلیلوند پدر معنوی من بود پدر خودم هم ۴۸ ساعت قبل از پرواز او رفت، چطور ممکن است کسی این همه عزیز خدا باشد؟ همه او را دوست داشتند بدون اینکه خیلی‌ها او را دیده باشند، منضبط بود. همانطور که اهالی هنر برای کیفت هنری خود کار هنری می‌کنند تقاضا می‌کنم برای بالا بردن کیفیت زندگی خود هم ورزش کنند.

سپس پیام صوتی دختر زنده‌یاد جلیلوند پخش شد، وی گفت: درود هنرمندان، عاشقان فیلم فارسی. پدر من نه فقط باعث افتخار خانواده ماست بلکه افتخار همه ما ایرانیان است یک دنیا ممنون از جشنواره فیلم فجر.

شهردار تهران: وظیفه هنرمندان بیان دردها به زبان هنر است

در ادامه پیروز حناچی شهردار تهران در سخنانی کوتاه اظهار کرد: چهل و سومین سالگرد انقلاب را تبریک می‌گویم و گرامی می‌داریم یاد کسانی که در یک سال گذشته از کادر درمان، هنرمندان، ورزشکاران و… که از جمع ما پر کشیدند. سال گذشته این موقع بود که اولین علایم کرونا را در کشور داشتیم.

وی افزود: یکی از تبعات کرونا در همه جای جهان فراگیری فقر بوده است در کشور ما این حس مضاعف بود چون هم در تحریم و هم در شرایط کرونا بودیم. تاثیر این مشکل را در جشنواره امسال دیدیم موضوع فقر و حاشیه‌نشینی در جشنواره امسال پررنگ‌تر است. این بخشی از وظایف هنرمندان اینکه دردها را به زبان هنر بگویند تلاش کردیم به رسم میزبانی اصلی‌ترین مشکلات شهرها را با مردم مطرح کنیم از همه زحمات دست‌اندرکاران تشکر می‌کنم.

برگزیدگان بخش مواد تبلیغی

در ادامه نوبت به اهدای جوایز بخش مواد تبلیغی رسید که در این بخش سیمرغ بهترین عکس به صحاب زریباف برای فیلم «خورشید» اهدا شد.

زریباف حین دریافت جایزه خود گفت: می‌خواستم در این لحظه از علی نیک‌رفتار تشکر کنم که از دهه ۶۰ تا امروز نقش پررنگی را در حرفه عکاسی فیلم داشته است. به همه عوامل «خورشید» تبریک می‌گویم. این جایزه را به مادرم و یاد پاک پدرم که تا همیشه با من است اهدا می‌کنم.

در ادامه سیمرغ بهترین پوستر به وحید عبدالحسینی برای فیلم سینمایی «هفت و نیم» اهدا شد. وی در سخنانی کوتاه گفت: ممنونم که بنده را لایق این جایزه دانستید. امیدوارم روزهای کرونایی بگذرد.

در بخش بعدی سیمرغ بهترین تیزر و آنونس به حمید نجفی‌راد برای «شنای پروانه» اهدا شد. همسر این هنرمند به نیابت از او برای دریافت جایزه روی سن آمد و خطاب به همسرش گفت تو بی نظیری.

بهترین فیلم کوتاه؛ وضعیت اورژانسی

در ادامه با حضور هیأت داوران بخش مستند و کوتاه روی سن و پس از پخش کلیپ معرفی نامزدهای بخش بهترین فیلم کوتاه، سیمرغ بهترین فیلم کوتاه سی‌ونهمین جشنواره فیلم فجر به «وضعیت اورژانسی» به کارگردانی مریم اسمی خانی تعلق گرفت.

مریم اسمی‌خانی حین دریافت جایزه خود در سخنانی کوتاه از هیأت داوران و برگزارکنندگان جشنواره تشکر کرد..

بهترین مستند؛ کودتای ۵۳

در ادامه این بخش پس از معرفی نامزدهای بخش بهترین مستند در جشنواره سی‌ونهم فیلم فجر، سیمرغ بهترین مستند بلند به «کودتای ۵۳» به کارگردانی تقی امیرانی اهدا شد.

حسام اسلامی از مستندسازان به نیابت از تقی امیرانی روی صحنه آمد و گفت: آقای امیرانی دوست داشتند باشند ولی به دلیل شرایط کرونایی نتوانست سفر کند. اما پیامی ارسال کرده است.

در این پیام آمده بود: پیش از هر چیز مایلم از جشنواره تشکر کنم این فیلم مهمترین فیلم زندگی من است یازده سال پیش کار ساختش در ایران کلید خود بخش عظیمی از اسناد از منابع و کتابخانه‌های ایران به دست آمد من در ایران عاشق سینما شدم و این فیلم ادای دین به همان سینماست، سینمای عباس کیارستمی، کامران شیردل و… این فیلم ادای دین به سرزمینم است این جایزه را به همکارانم در ایران و مردم ایران تقدیم می‌کنم؛ مردمی که هر جا هستند دلشان برای ایران می‌تپد و در نهایت به روح بلند مصدق تقدیم می‌کنم.

بزرگداشت پرویز پورحسینی

در ادامه پس از پخش کلیپی از درددل سینماگران با زنده‌یاد پرویز پورحسینی، سیدعباس صالحی وزیر ارشاد و محمدمهدی طباطبایی نژاد دبیر جشنواره روی صحنه آمدند تا لوح بزرگداشت این بخش را به فرزند زنده‌یاد پورحسینی اهدا کنند.

پورنگ پورحسینی در این بخش گفت: از تمام شما بزرگواران، از همه کسانی که با ما همراه بودند تشکر می‌کنم. در این مدت بیماری در بیمارستان صحنه‌هایی را دیدیم که فکر نمی‌کردیم در دنیا رخ دهد. از کادر درمان تشکر می‌کنم و امیدوارم زودتر شاهد بهبود وضعیت باشیم.

وزیر ارشاد: سینما در خون و رگ ایران جاری است

در ادامه سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنان گفت: سینما پدیده‌ای مدرن در ایران است، ولی به سرعت جای خود را در زندگی و هنر ایرانی پیدا کرده است. در دهه‌های اخیر دو تجربه را پشت سر گذاشتیم. تجربه اول دوران جنگ تحمیلی بود. با همه سختی‌ها، سینمای ایران که پس از انقلاب تازه به خود آمده بود، در سال‌های ابتدایی جنگ حدود بیست تولید و در سال‌های پایانی جنگی بیش از پنجاه تولید داشت.

وی افزود: تجربه دوم همین دوران کرونایی است که بر خلاف سختی گسترده و شرایط تلخ و دشوار، امسال جشنواره‌ای داریم که با همه شرایط سخت و دشوار برای تولید، بیش از پنجاه فیلم به جشنواره آمد و ۱۶ فیلم به اکران جشنواره راه یافت که توانست رضایت‌ها جلب کند، این نشان می‌دهد که سینمای ایران در خون و رگ ایرانی جاری است. حتی در شرایط کرونایی. تشکر می‌کنم که تلاش می‌کنید چراغ سینما را روشن نگه دارید.

اهدای جوایز بخش سودای سیمرغ

در ادامه هیأت داوران بخش «سودای سیمرغ» روی سن حاضر شدند.

جمال ساداتیان بیانیه هیات داوران را خواند. در این بیانیه آمده بود: حضور کم رونق بخش خصوصی و کاهش چهل درصدی تولیدات و تأثیر بر کیفیت فیلم‌ها، قابل پیش‌بینی بود، ولی عنصر تخیل در فیلم‌ها مهم بود. عنصری که بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.. تنوع ژانر فارغ از کیفیت، فرضیه تک ژانری بودن را باطل کرد. این نشانگر این است که سینمای ایران این پتانسیل را دارد که به تنوع روی بیاورد.

وی افزود: فارغ از هیاهوی فضای مجازی به قضاوت نشستیم. متاسفانه امسال فضای مجازی محلی برای تبلیغات غلو شده فیلم‌های خاص شده بود و امیدوارم سال آینده شاهد رقابت بی حاشیه و سالم باشیم. خوشحالیم که شاهد برخی فیلم‌ها بر پایه اقتباس بودیم با توجه به اهمیت فیلم‌های هنر و تجربه هیات داوران انتظار داشت بخش جداگانه برای نمایش ویژه اصحاب رسانه ایجاد شود که این مهم به دلیل کرونا میسر نشد امیدوارم سال آینده بخش سینمای فیلم اول‌ها و فیلم‌های تجربی ایجاد شود تا این بخش پویا شود.

بهترین جلوه‌های ویژه میدانی؛ ایمان کرمیان برای «تک‌تیرانداز»

در ادامه سیمرغ بهترین جلوه‌های ویژه میدانی به ایمان کرمیان برای فیلم «تک تیرانداز» تعلق گرفت.

کرمیان حین دریافت این جایزه گفت: من سال‌ها دستیار بودم و دوست داشتم این بالا بیایم و حالا برای سومین بار است که این جایزه را می‌گیرم. به گروهم افتخار می‌کنم دست پدر و مادرم را می‌بوسم و از همسر و دخترم تشکر می‌کنم.

آرش آقابیگ برای فیلم «روشن» و ایمان کرمیان برای فیلم «یدو» دو نامزد دیگر این بخش بودند.

بهترین جلوه‌های بصری؛ فرید ناظرفصیحی برای «ابلق»

سیمرغ بهترین جلوه‌های بصری هم به فرید ناظر فصیحی برای «ابلق» رسید.

وی گفت: از هیات داوران که ما را لایق دانستند تشکر می‌کنم از خانواده فیلم «ابلق» هم ممنونم. از تیم خوب و درجه یک خودم هم که همدلانه و جانانه در کنارم بودند تا فیلم با دقت تمام و در زمان مناسب به جشنواره برسد از خانواده‌ام تشکر می‌کنم و این جایزه را به همسرم تقدیم می‌کنم.

محمد برادران برای فیلم «منصور» و جواد مطوری برای فیلم «بی همه چیز» دو نامزد دیگر این بخش بودند.

بهترین چهره‌پردازی؛ ایمان امیدواری برای فیلم «ابلق»

در ادامه سیمرغ بهترین چهره‌پردازی به ایمان امیدواری برای فیلم «ابلق» رسید.

شهرام خلج برای فیلم «شیشلیک»، رکسانا صفوی برای فیلم «ستاره بازی» و عباس عباسی برای فیلم «یدو» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین طراحی لباس؛ مارال جیرانی برای فیلم «بی‌همه چیز»

سیمرغ بهترین طراحی لباس هم به مارال جیرانی برای «بی‌همه چیز» تعلق گرفت.

جیرانی حین دریافت جایزه خود گفت: این اولین جایزه حرفه‌ای من است و خوشحالم این جایزه را برای «بی همه چیز» گرفتم از تیم این فیلم تشکر می‌کنم. جای هدیه تهرانی و باران کوثری اینجا خالی‌ست از همه آن‌ها ممنونم.

بهزاد جعفری طادی و محمدحسین کرمی برای فیلم «شیشلیک»، بهزاد جعفری طادی برای فیلم «مصلحت»، محمدحسین کرمی برای فیلم «زالاوا» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین طراحی صحنه؛ سهیل دانش‌اشراقی برای «روزی روزگاری آبادان»

سیمرغ بهترین طراحی صحنه به سهیل دانش اشراقی برای «روزی روزگاری آبادان» رسید.

دانش اشراقی در این بخش گفت: خیلی خوشحالم که از ایران نرفتم، رفتن همیشه راه چاره نیست، از آقای اسکندری، علی اوجی، حمید آذرنگ و هیات داوران تشکر می‌کنم، از دستیارانم و گروه تولید این فیلم تشکر می‌کنم.

بهزاد جعفری طادی برای فیلم «مصلحت»، سهیل دانش اشراقی برای «روشن»، محمدرضا شجاعی برای فیلم «ابلق»، آیدین ظریف برای فیلم «یدو» و امیرحسین قدسی برای فیلم «بی‌همه چیز» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین صدابرداری؛ رشید دانشمند برای «یدو»

در ادامه سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری به رشید دانشمند برای فیلم «یَدو» رسید.

دانشمند پس از دریافت این جایزه گفت: از مهدی جعفری و ارسلان امیری که در «یدو» و «زالاوا» پذیرای من بودند و از عوامل هر دو فیلم تشکر می‌کنم تنها ثروت من در این دنیا خانواده‌ام هستند جایزه را با افتخار به آنها تقدیم می‌کنم.

طاهر پیشوایی برای فیلم «ابلق»، رشید دانشمند برای فیلم‌های زالاوا، هادی ساعد محکم برای فیلم «شیشلیک»، شهرام متولی باشی برای فیلم «تک تیرانداز» و امین میرشکاری برای فیلم «بی همه چیز» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین صداگذاری؛ امیرحسین قاسمی برای «یدو»

سیمرغ بهترین صداگذاری به امیرحسین قاسمی برای «یدو» رسید.

حسین ابوالصدق برای فیلم تک «تیرانداز»، بهمن بنی‌اردلان برای فیلم «روزی روزگاری آبادان»، علیرضا علویان برای فیلم «بی همه چیز»، امیرحسین قاسمی برای فیلم «زالاوا» و امیرحسین قاسمی برای فیلم «خط فرضی» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین موسیقی متن؛ حامد ثابت برای «بی‌همه چیز»

سیمرغ بهترین موسیقی متن به حامد ثابت برای «بی همه چیز» رسید

ثابت پس از دریافت سیمرغ این بخش گفت: با اجازه هیات داوران سیمرغم را به نوازندگان ارکستر سمفونیک ایران و ارکستر ملی اهدا می‌کنم.

پیام آزادی برای فیلم «رمانتیسم عماد و طوبا»، بامداد افشار برای فیلم «یدو»، علیرضا افکاری برای فیلم «تی‌تی» و فردین خلعتبری برای فیلم «مصلحت» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین تدوین؛ عماد خدابخش برای «بی‌همه چیز»

سیمرغ بهترین تدوین به عماد خدا بخش برای «بی همه چیز» اهدا شد

وی گفت: از تک تک گروه بی‌نظیر «بی همه چیز» تشکر می‌کنم از اساتیدم بهرام دهقانی و مصطفی خرقه پوش که هر چه دارم از حسن نظر آنهاست. این جایزه را به پدرم که در تمام طول این سال‌ها همراهم بود اهدا می‌کنم. او مثل کاراکتر «تی تی» فقط یک خواسته از من داشت که فقط آدم خوبی باشم و امیدوارم ناامیدش نکنم.

عماد خدابخش برای فیلم «گیج‌گاه»، سیاوش کردجان برای فیلم «مصلحت» و میثم مولایی برای فیلم «یدو» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین فیلمبرداری؛ مرتضی نجفی برای «روشن» و «یدو»

در بخش بهترین فیلمبرداری، هیأت داوران دیپلم افتخار بهترین فیلمبرداری را به محمد رسولی برای «زالاوا» اهدا کردند. وی گفت: از هیأت داوران و گروه «زالاوا» و خانواده عزیزم تشکر می‌کنم.

سیمرغ بهترین فیلمبرداری به مرتضی نجفی برای «روشن» و «یدو» رسید.

وی گفت: تشکر ویژه از مهدی جعفری و روح‌الله حجازی دارم که برای این دو فیلم به من اعتماد کردند.

مسعود سلامی برای فیلم «روزی روزگاری آبادان»، فرشاد محمدی برای فیلم «تی‌تی» و مرتضی هدایی برای فیلم «بی همه چیز» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد؛ پوریا رحیمی‌سام برای «زالاوا»

در ادامه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به پوریا رحیمی سام برای «زالاوا» رسید.

وی پس از دریافت این جایزه گفت: الهی شکر. از هیات داوران تشکر می‌کنم و احترام ویژه به نامزدهای این بخش دارم که دوست‌های نازنین من هستند. خوشحالم که از این جمع این جایزه به من رسید. من به نمایندگی از نوید پورفرج و هدی زین العابدین و بازیگران خوب کردستان این جایزه را می‌گیرم ۱۴ سال پیش پدرم را از دست دادم در حالی که روی صحنه تئاتر بودم هیچوقت نتوانستم به خاکسپاری او برسم. ۱۴ سال است منتظر این لحظه هستم سلام بابا آن چیزی که ۱۴ سال پیش کنار گذاشتی را گرفتم.

عرفان ابراهیمی برای فیلم «مامان»، پژمان جمشیدی برای فیلم «شیشلیک»، وحید رهبانی برای فیلم «مصلحت» و پدرام شریفی برای فیلم «بی همه چیز» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین بازیگر نقش مکمل زن؛ گلاره عباسی برای «ابلق»

سیمرغ بهترین نقش مکمل زن به گلاره عباسی برای «ابلق» رسید.

گلاره عباسی در این بخش گفت: خوشحالم که در یک جمع صمیمانه این جایزه را می‌گیرم. از نرگس آبیار به خاطر اعتمادی که به من داشته است تشکر می‌کنم. قبل از اینکه بیایم پدرم تماس گرفت و گفت از ما تشکر نکن، چون در هر برنامه‌ای از ما تشکر کردی. ولی به حرف او گوش نمی‌کنم و از پدر و مادرم تشکر می‌کنم از خانواده «ابلق» هم ممنونم.

آزیتا حاجیان برای فیلم «خط فرضی»، الهام شفیعی برای فیلم «روزی روزگاری آبادان» و گیتی معینی برای فیلم «ابلق» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین بازیگر نقش اول مرد؛ رضا عطاران برای «روشن»

در ادامه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد به رضا عطاران در «روشن» رسید.

عطاران در این بخش گفت: به روح‌الله حجازی تبریک می‌گویم همینطور از آقای مهدویان برای «شیشلیک» هم تشکر می‌کنم به هر حال مردم فیلم او را می‌بینند و نظرشان را می‌گویند امیدوارم زودتر این ماجراها تمام شود و روند واکسیناسیون زودتر تمام شود امیدوارم برای هر شهر یک آمپول‌زن نگذارند! کار سرعت بگیرد و زودتر از این وضعیت رها شویم.

پرویز پرستویی برای فیلم «بی همه چیز»، نوید پورفرج برای فیلم «زالاوا»، محسن تنابنده برای فیلم «روزی روزگاری آبادان»، میلاد صویلوی برای فیلم «یدو» و امیر نوروزی برای فیلم «مامان» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین بازیگر نقش اول زن؛ رویا افشار برای «مامان»

در این بخش هیأت داوران، دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن را به ستاره پسیانی برای «یدو» اهدا کرد.

پسیانی در این بخش گفت: خوشحالم که همگی را اینجا می‌بینم. از عوامل تولید «یدو» تشکر می‌کنم. آقای جعفری ممنونم که فیلم انسانی «یدو» را ساختید. از پدر و مادرم که من را با سینما آشنا کردند هم تشکر می‌کنم.

در ادامه سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن به رویا افشار برای «مامان» رسید.

افشار پس از دریافت سیمرغ خود گفت: مطمئنم که این انتخاب، بسیار سخت بوده است، ولی ناگزیر از انتخاب هستیم. افتخار می‌کنم که سال‌های زیادی در کنار مردم ایستادم. مردمی که این روزها روزگار خوبی را نمی‌گذرانند. افتخار می‌کنم که چهره‌ای صادق از مردم را به نمایش گذاشتم. از تیم این فیلم تشکر می‌کنم.

الناز حبیبی برای فیلم «رمانتیسم عماد و طوبا»، ملیسا ذاکری برای فیلم «ستاره بازی»، الناز شاکردوست برای فیلم «ابلق» و نازنین فراهانی برای فیلم «مصلحت» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین کارگردان فیلم اول؛ ارسلان امیری برای «زالاوا»

در بخش بهترین کارگردانی فیلم اول، دیپلم افتخار به حسین دارابی برای «مصلحت» اهدا شد.

دارابی در این بخش گفت: از خداوند متعال که از بچگی تا الان به من لطف داشته تشکر می‌کنم از امام زمان هم تشکر می‌کنم. از تک تک عوامل فیلم که به من کمک کردند تشکر می‌کنم، از بچه‌های باشگاه فیلم سوره پدر و مادرم و همسرم تشکر می‌کنم که من را همراهی کردند.

در ادامه سیمرغ بهترین کارگردانی فیلم اول به ارسلان امیری برای «زالاوا» رسید.

امیری پس از دریافت این جایزه گفت: هرچند این جایزه را طبق آیین نامه به کارگردان می‌دهند ولی بیش از صد نفر در ساخت این فیلم من را یاری کردند از فیلم اولی‌هایی که در این رقابت سالم بودند تشکر می‌کنم جایزه را باید بدهند نه اینکه بگیریم امیدوارم سلامت به سینما برگردد. از تیم این فیلم تشکر می‌کنم. من فیلمسازی را از آیدا پناهنده یاد گرفتم از او هم تشکر می‌کنم جای او این‌جا خالیست.

حمیدرضا آذرنگ برای فیلم «روزی روزگاری آبادان»، آرش انیسی برای فیلم «مامان»، عادل تبریزی برای فیلم «گیج‌گاه» و سیاوش سرمدی برای فیلم «منصور» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین فیلمنامه اقتباسی؛ محسن قرایی و محمد داودی برای «بی‌همه چیز»

در بخش بعد سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه اقتباسی به محسن قرایی و محمد داودی برای «بی همه چیز» اهدا شد.

قرایی در این بخش از هیأت داوران و عوامل فیلمش تشکر کرد.

محمد داودی هم گفت: سال سختی برای سینما بود. امشب جای خالی مردم را بسیار حس کردیم. امیدوارم شر این ویروس نکبت جمع شود. آقای پرستویی، خانم تهرانی و خانم کوثری جای شما خالیست. ما با فیلم‌های شما عشق کردیم جای شما در دل مردم ماناست.

حمیدرضا آذرنگ برای فیلم «روزی روزگاری آبادان» و مهدی جعفری، مهین عباس‌زاده برای فیلم «یدو» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

سیمرغ بهترین فیلمنامه؛ آیدا پناهنده، ارسلان امیری و تهمینه بهرام برای «زالاوا»

در بخش بهترین فیلمنامه سیمرغ بلورین به آیدا پناهنده، ارسلان امیری و تهمینه بهرام برای فیلمنامه «زالاوا» اهدا شد.

تهمینه بهرام در این بخش گفت: از ارسلان امیری که به من اعتماد کرد، تشکر می‌کنم. کار با او خیلی لذت‌بخش است. حالا که سیمرغ بهترین فیلمنامه در دستم است، نمی‌توانم از یکی از بهترین فیلمنامه‌های امسال یاد نکنم که «تی تی» است، آیدا پناهنده یکی از بهترین شخصیت‌های زن سینمای ایران را خلق کرده است.

ارسلان امیری هم بعد از گفتن جملاتی به زبان کردی بیان کرد: سیمرغ را به مردم کردستان تقدیم می‌کنم.

آرش انیسی برای فیلم «مامان» و آیدا پناهنده، ارسلان امیری برای فیلم «تی‌تی» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

جایزه ویژه هیأت داوران؛ محسن قرایی برای کارگردانی «بی‌همه چیز»

در ادامه جایزه ویژه هیات داوران به محسن قرایی برای کارگردانی «بی همه چیز» اهدا شد. قرایی پس از دریافت این جایزه از هیأت داوران تشکر کرد.

بهترین کارگردانی؛ مهدی جعفری برای «یدو»

در بخش بعدی سیمرغ بهترین کارگردانی به مهدی جعفری برای فیلم سینمایی «یدو» اهدا شد.

جعفری پس از دریافت این جایزه گفت: دو ادای دین دارم یکی به مردم شهر آبادان و دیگری به فیلم‌های گرم کانون پرورش فکری. البته «یدو» به گرد پای «باشو غریبه کوچک»، «دونده» و.. نمی‌رسد. این فیلم‌ها بخشی از هویت ملی را می‌سازند. هر کسی که اینجا می‌آید و جایزه می‌گیرد، گروهی پشت اوست. از همه آن‌ها تشکر می‌کنم.

نرگس آبیار برای فیلم «ابلق»، ارسلان امیری برای فیلم «زالاوا» و محسن قرایی برای فیلم «بی همه چیز» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین فیلم؛ یدو

در بخش بعدی سیمرغ بهترین فیلم به محمدرضا مصباح تهیه‌کننده فیلم سینمایی «یدو» رسید.

مصباح پس از دریافت این جایزه گفت: درود می‌فرستم به روح شهدای امنیت و سلامت. افتخار می‌کنم در رقابتی حاضر بودم که فیلم‌های ارزشمندی حضور داشتند. مخصوصاً چهار فیلمی که در بخش بهترین فیلم بودیم. این جایزه متعلق به همه آنهاست. تشکر ویژه از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که مردانه کنار ما ایستاد و بنیاد فارابی که کمک کرد فیلم ساخته شود. من به عنوان تهیه کننده در این پروژه سخت، کمترین نقش را داشتم. در گرمای نزدیک به ۶۰ درجه و در شرایط کرونایی عزیزان کنارم بودند و ایثارگرانه کمک کردند. این جایزه را به مردم خون‌گرم آبادان تقدیم می‌کنم که بعد از گذشت سی سال از جنگ هنوز در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند. ما سیزده نامزدی داشتیم. اما یکی از این نامزدی‌ها برایمان لذت‌بخش بود که آن هم نامزدی میلاد صویلاوی بازیگر نوجوان و بااستعداد نقش یدو در این فیلم بود.

«ابلق» به تهیه‌کنندگی محمدحسین قاسمی، «بی همه چیز» به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی و «زالاوا» به تهیه‌کنندگی روح‌اله برادری و سمیرا برادری دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین فیلم از نگاه ملی؛ تک‌تیرانداز

سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی به «تک تیرانداز» به کارگردانی علی غفاری و تهیه‌کنندگی ابراهیم اصغری اهدا شد.

اصغری در این بخش گفت: از خانواده سردار شهید عبدالرسول زرین تشکر می‌کنم که اجازه ساخت این فیلم را دادند، از عوامل این فیلم و خانواده‌ام تشکر می‌کنم، در آخر از هیات داوران تشکر می‌کنم که بیشتر از اینکه این فیلم را ببینند، شنیدند.

علی غفاری هم گفت: جای دوستانم و همکاران کاربلدم خالی است. تشکر ویژه دارم از مجموعه روایت فتح و انجمن سینمای دفاع مقدس که قدم بلندی برای ساخت این فیلم برداشتند از مدیران فرهنگی خواهش می‌کنم که سینمای دفاع مقدس را بیشتر دریابند حق شهدا و خانواده آنها از پرده سینما بیش از اینهاست خواهش می‌کنم قهرمانان برجسته ما را تشویق کنید.

بهترین فیلم از نگاه تماشاگران؛ ابلق

در بخش بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، سه فیلمی که بیشترین آرای این بخش را کسب کرده بودند معرفی شدند.

به این ترتیب سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره سی‌ونهم از نگاه تماشاگران به فیلم «ابلق» (۳ هزار و ۴۷۶ رای صحیح و ۱۴ هزار و ۷۲۵ امتیاز) به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه‌کنندگی محمدحسین قاسمی اهدا شد.

دو فیلم «بی‌همه چیز» (۳ هزار و ۶٨ رای صحیح و ۱۳ هزار و ۹۳۰ امتیاز) و «شیشلیک» (با ۳ هزار و ۱۰۰ رای صحیح و ۱۱ هزار و ۹٨۲ امتیاز) جایگاه دوم و سوم را در آرای مردمی از آن خود کردند.

نرگس آبیار در این بخش گفت: ابلق صدای فروخورده همه، به ویژه زنان در شرایط پیچیده است که جامعه به آنها تحمیل می‌کند، کار ما نشان دادن این زخم و شکاف‌ها به مردم است. تا ببینیم چیزی که جامعه به آن‌ها تحمیل کرده است، چیست. امیدوارم روزی برسد که فریاد عدالت‌خواهی مخفی نشود و صدای خود را بلند کنیم تا حقیقت را بگوییم‌.

قاسمی هم گفت: از مردم که در این شرایط استقبال خوبی از همه فیلم‌ها داشتند تشکر می‌کنم. آنها ما را در سانس‌های صبحگاهی هم تنها نگذاشتند. باید بگویم اختلالی در ثبت آرای مردمی پیش آمده بود و ما اعتراض کردیم. این جایزه در دست من امانت است. اگر نیازی به رصد بیشتر است ما در خدمتیم.

آیین اختتامیه سی‌ونهمین جشنواره فیلم فجر در ساعت ۲۰:۳۰ به پایان رسید.