خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: اکران فیلمهای منتخب سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در حالی در سه سینمای انقلاب و قدس اردبیل و همچنین سینما انقلاب پارسآباد برای پنجمین سال متوالی به انجام رسید که با توجه به حاکم شدن شرایط کرونا اهالی هنر هفتم و علاقمندان به فیلمهای سینمایی استقبال کم رنگی را از اکران اولیه فیلمها داشتند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ساعات برگزاری این رویداد هنری و سینمایی اظهار کرد: در ۲ سانس ساعات ۱۵ و ۱۸ روزهای چهارشنبه ۱۵ بهمن تا ۲۲ بهمن اکران فیلمها در سه سینمای استان اردبیل انجام شد که قرار بود با ۳۰ درصد ظرفیت سینماها پذیرش علاقمندان انجام شود که بررسیها نشان میدهد استقبال از بعضی فیلمها مطلوب و برخی نیز در حد پایینی بوده است.
بحرالعلومی تصریح کرد: در سینما انقلاب و قدس اردبیل اکران فیلمهای منتخب جشنواره فیلم فجر همزمان با سراسر کشور به انجام رسید و برای اولین بار در سینما انقلاب پارسآباد نیز به درخواست مسئولان آن شهرستان به ویژه پیگیری فرماندار پارسآباد اکران فیلمها را شاهد بودیم.
وی گفت: در مدت هشت روز برگزاری این جشنواره در مجموع ۱۶ فیلم منتخب سی و نهمین جشنواره فیلم فجر اکران عمومی شد تا اهالی هنر هفتم بتوانند همزمان با سراسر کشور این فیلمها را ببینند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل افزود: تلاش کردیم تا در شرایط کرونا بستری را با همکاری صاحبان سینماها به وجود آوریم تا بعد از گذشت ماهها رکود فعالیت در سینماها، اکران این فیلمها رونقی مجدد به سالنهای سینما ببخشد که امیدواریم با رعایت پروتکلهای بهداشتی در ادامه سال رونق سینماها را شاهد باشیم.
اما بررسیهای میدانی ما از اکران هشت روزه فیلمهای منتخب جشنواره فجر در استان اردبیل نشان میدهد که حتی در برخی از فیلمها تعداد تماشاگران به تعداد انگشت دست هم نرسید و همچنان فضای سرد و یخزده سینماها ناامیدی و یأس را در دل اهالی هنر هفتم رقم زد.
ساعات اکران از دلایل استقبال کم مردم بود
به گفته مجری جشنواره فیلم فجر در اردبیل یکی از دلایل استقبال کم مخاطبان نامناسب بودن ساعات برگزاری است که انتظار میرود تجربه امسال برای سالهای آینده در تعیین زمان اکران فیلمها به عنوان یک مسئله مهم مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم در ساعات عصرگاهی به ویژه از ساعت ۱۷ به بعد شاهد اکران فیلمها در سینماها باشیم.
بهنام شهبازی اظهار کرد: البته برنامه ریزی برای اکران فیلمها به صورت کشوری بود و استان دخالتی در این زمینه نداشت.
وی یکی از دلایل استقبال کم مخاطبان نحوه اکران فیلمها در شرایط کرونایی بود که البته باید قبول کرد که تبلیغات محیطی در اردبیل نیز آن چنان انجام نشد هر چند که از اهالی رسانه به ویژه فعالان فضای مجازی قدردانی میکنیم که تبلیغاتی را برای این جشنواره انجام دادند.
با رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی پذیرای علاقه مندان بودیم
مدیر سینما انقلاب اردبیل به ضدعفونی روزانه سینما در چند نوبت برای اکران فیلمهای فجر اشاره کرد و گفت: از ورود تماشاگران فاقد ماسک به سالن سینما جلوگیری میشد و در ورودی سینما مورد ضدعفونی برای استفاده دوستداران هنر هفتم تدارک دیده شده بود.
وی یکی دیگر از دلایل استقبال تماشاگران را فروش اینترنتی بلیطها اعلام کرد و افزود: برخی خانوادهها امکان تهیه بلیط به روش اینترنتی را نداشتند و امکان فروش بلیط به شکل دستی نیز وجود نداشت.
شرایط سخت و روزهای کابوسواری را پشت سر گذاشتیم
شهبازی تصریح کرد: در یک سال اخیر شرایط سخت و روزهای کابوسواری را در فعالیت سینماها پشت سر گذاشتیم ولی امیدواریم تا با بهبود شرایط کرونا سینماداران و فعالان عرصه هنر هفتم بتوانند روزهای خوب و خوشی را تجربه کنند.
وی تصریح کرد: ستاد کرونا تصمیم گرفته سینما را در ردیف مشاغل گروه ۲ قرار دهد که این رویه به بازگشایی سینما در وضعیت زرد منجر خواهد شد.
دلبری ۴ فیلم از ۱۶ فیلم اکران شده برای مخاطبان
به گزارش خبرنگار مهر، اکران فیلمهای سی و نهمین جشنواره فیلم فجر از ۱۵ تا ۲۲ بهمن در سه سینمای استان اردبیل و در دو سانس روزانه برگزار شد که در این ایام فیلمهای منصور، گیجگاه، زاوالا، روشن، تک تیرانداز، مامان، یدو، بی همه چیز، ستاره بازی، رومانتیسم، عماد و طوبی، ابلق، مصلحت، روزی روزگاری آبادان، شیشلیک، تی تی و خط فرضی به اکران عمومی گذاشته شد که در برخی از اکرانها استقبال مخاطبان بسیار زیاد بود به طوری که چهار فیلم «شیشلیک» ساخته محمدحسین مهدویان، «ابلق» به کارگرانی نرگس آبیار، «بی همه چیز» به کارگرانی محسن قرایی و «مصلحت» به کارگردانی حسین دارابی با استقبال اهالی سینما و همچنین دوستداران هنر هفتم مواجه شد ولی سایر فیلمها چندان به مذاق مخاطبان خوش نیامد.
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