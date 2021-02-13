مقاومت عراق تجربیات جهادی خود را در اختیار ملت بحرین خواهد گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی جنبش نجباء، «نصر الشمری» معاون دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی «نجباء» به مناسبت سالگرد انقلاب مردمی بحرین سخنانی را مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی گفت: همدستی ظالمان و مستکبران علیه مردم یمن، رهاوردی جز ایمان نداشته است و چه‌بسا که تعداد اندکی، جمع بسیاری را شکست دهند؛ حقیقتی که می‌تواند در مورد ملت صبور و غیور بحرین مصداق یابد.

وی افزود: در هر کوچه بحرین این ندا به گوش می‌رسد که مکرهایتان را به‌کار ببندید، اما نمی‌توانید آنچه با خون، صبر و پایداری حک شد را از بین ببرید. نوجوانان بحرینی با شجاعتی همانند قاسم‌بن الحسن (ع) همه لذت‌های دنیا را ترک کردند و مرگ را شیرین‌تر از عسل می‌دانند.

این مقام نجباء خطاب به ملت بحرین گفت: شما ملت یمن از خاستگاهی حسینی و صبری زینبی برخوردارید و به اسلام ناب محمدی گرایش دارید. وجدان جهانی چشم و گوش خود را بسته و بوی خون مردم بحرین به مشامش نمی‌رسد. حتی اگر بوی خون را حس کند، باز هم بوی نفت را ترجیح می‌دهد!

الشمری افزود: برادرانتان در مقاومت اسلامی عراق از روز اول با شما هم‌درد بودند. ما به صبر و جهاد شما درود می‌فرستیم و به آن افتخار می‌کنیم. مقاومت عراق که شکست اشغالگران آمریکایی و نابودی تروریسم داعشی و وهابی را در کارنامه دارد، متعهد است که به‌هیچ‌وجه از مسأله بحرین شانه خالی نکند و همه امکانات و تجربیاتش را در اختیار شما قرار خواهد داد.

وی اظهار داشت: مقاومت عراق حاضر به نقش‌آفرینی در همه کشورهای محور مقاومت است و در این راستا هرجا که به آن نیاز باشد خط‌شکن خواهد بود. ما به نعره‌های مزدوران و دست‌نشانده‌های وهابی شیطان بزرگ اعتنا نمی‌کنیم.