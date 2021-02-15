ترامپ تبرئه شد/ جمهوریخواهان در حقیقت باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه تاگس اشپیگل به جریان تبرئه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در مجلس سنای این کشور پرداخت و در این خصوص نوشت: ترامپ تبرئه شد؛ اما جمهوریخواهان در حقیقت باختند.

این رسانه آلمانی در یادداشتی به قلم «جولیان شویبله» در این خصوص نوشت: پس از ۵ روز نشست، دومین استیضاح ترامپ به پایان رسید و به این سوال که آیا رئیس جمهور سابق آمریکا مقصر حمله به دموکراسی آمریکا در ۶ ژانویه بود، آشکارا پاسخ داده شد: بله، او عامل خشونت بود و از مقام خود سو استفاده کرد. اکثریت سنا و حتی ۷ نفر از اعضای حزب جمهوریخواه هم این عقیده را داشتند.

«جولیان شویبله» در این باره ادامه داد: اگرچه این نکته برای محکوم کردن وی و جلوگیری از کاندیداتوری مجددش کافی نبود، اما دادستان‌های دموکرات یک شاهکار واقعی ارائه کردند و کیفرخواست آنها بخشی قابل درک، احساسی و جذاب از تاریخ معاصر است که نحوه پدید آمدن حمله به کنگره را توضیح می‌دهد. تبرئه ترامپ بر اساس دفاعی قابل قبول صورت نگرفت، بلکه ناشی از آن است که ۴۳ جمهوریخواه استدلال کردند که این روند بی فایده است، زیرا ترامپ دیگر بر سر کار نیست: این یک برائت درجه دو به شمار می‌رود.

تاگس اشپیل در ادامه اضافه کرد: «میچ مک کانل» (رهبر جمهوریخواهان در مجلس سنا) پس از اینکه حاضر نشد ترامپ را محکوم کند، در مقابل همکاران خود ایستاد و سخنرانی تندی را ایراد کرد: ترامپ مستحق استیضاح بود؛ زیرا هفته‌ها با دروغ در مورد انتخاباتِ ظاهراً به سرقت رفته، حامیان خود را تحریک و حمله به پایتخت را تنظیم کرد. اما سنا نمی‌تواند او را به این خاطر محکوم کند، این وظیفه دیگران است.

یادداشت مذکور این‌چنین نتیجه گیری می‌کند: البته در نهایت، رأی دهندگان تصمیم می‌گیرند و مردم حرف آخر را می‌زنند. آنها می‌توانند حزب جمهوریخواه را به دلیل بزدلی و ناتوانی برای انجام کار درست، مجازات کنند.

لازم به ذکر است سناتورهای آمریکایی در رأی‌گیری که در پنجمین روز بررسی دومین استیضاح رئیس‌جمهور سابق این کشور انجام شد، ترامپ را مجرم نشناختند و وی را تبرئه کردند.

۴۳ سناتور مجلس سنای آمریکا ترامپ را بی گناه دانستند و ۵۷ سناتور دیگر به گناهکار بودن وی رأی دادند و به این ترتیب ترامپ از اتهامات وارده علیه خود تبرئه شد.

این در حالی است که برای محکومیت ترامپ رأی مثبت دو سوم کرسی‌های مجلس سنا یعنی حداقل ۶۷ رأی نیاز بود.

پنجمین روز از محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا روز شنبه در مجلس سنای این کشور برگزار گردید.