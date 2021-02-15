به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کرمپور عصر دوشنبه بیست و چهارمین نشست شورای اطلاع رسانی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از عوامل مهم در جهت حل مسائل اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه گذاری است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی این امر به تنهایی کافی نیست و بیش و کم سرمایه گذاری نیز از جمله مسائل با اهمیت محسوب میشود.
وی افزود: توسعه و ترویج فرهنگ و هنر جامعه پایه و اساس توسعه در همه زمینهها است که برای پویایی و نشاط جامعه و ارتقا و توسعه فرهنگ کشور لازم است اعتبارات فرهنگ و هنر حمایت شود که دولت با همه تنگناها اهتمام لازم را در این زمینه داشته است.
کرمپور با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز اظهار داشت: باید با رعایت اصول و پروتکلهای بهداشتی و بخصوص رعایت فاصله گذاریهای اجتماعی، مانع از آن شویم که فرارسیدن عید نوروز، بستری برای افزایش ابتلاء و مرگ و میر شهروندان ما شود.
دبیر شورای اطلاع رسانی استان بوشهر عنوان داشت: امروز شرایط اطلاع رسانی از سوی رسانهها و فعالان فضای مجازی از هفتههای ابتدایی شیوع کرونا نیز مهمتر و حساستر است.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل از همه اهالی رسانه استان و فعالان فضای مجازی انتظار میرود که با استفاده از تجربیات اخیر مانند گذشته و بلکه پرتوانتر و هوشمندانهتر در زمینه انتقال اطلاعات در خصوص واکسیناسیون کرونا اقدام کنند.
کرمپور با اشاره به اهمیت برنامههای فرهنگی هنری در جامعه، بیان کرد: در دوران بحران کرونا بیش از پیش اهمیت فعالیتهای فرهنگی هنری و تأثیر آن در زندگی مردم و جامعه نمایان شده است.
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