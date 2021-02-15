به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی راهکارهای تأمین ارز مورد نیاز دارو و کالاهای اساسی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اینکه جریان واردات کالاهای اساسی به هیچ وجه نباید متوقف شود، گفت: تأمین به موقع منابع ارزی مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو برای سال ۱۴۰۰ از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان را در پیش رو داریم.

معاون اول رییس جمهور از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی خواست به نحوی برنامه ریزی کنند که در ایام پایانی سال، عید نوروز و ماه مبارک رمضان اقلام و کالاهای اساسی به وفور در جامعه توزیع شود و مردم دغدغه ای برای تأمین کالاهای مورد نیاز خود نداشته باشند.

جهانگیری همچنین با تأکید بر لزوم تأمین ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی و نیز تامین با اولویت ارز برای تهیه واکسن کرونا، اظهار داشت: تلاش جدی دولت این است که داروهای مورد نیاز کشور همواره در دسترس مردم قرار داشته باشد و مدیریت بیماری کرونا و نیز تهیه واکسن کرونا به نحو مطلوب انجام شود.

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت رییس سازمان غذا و دارو، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور و دبیر ستاد تنظیم بازار نیز حضور داشتند، تأمین ارز مورد نیاز دارو و کالاهای اساسی برای سال ۱۴۰۰ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

