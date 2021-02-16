به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران صبح امروز (سه‌شنبه) در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: بودجه هر کشور برای تنظیم مناسبات مالی و اقتصادی تامین می‌شود. این بودجه‌ای دولت بعنوان بودجه اصلاحی برای ما فرستاده است، نسبت به بودجه قبلی حدود سه الی چهار درصد تغییر کرده است و به برخی از مواردی که در تلفیق به آن اشاره شده، مورد توجه قرار داده است.

میرسلیم گفت: مشکل اصلی ما در کشور اشتغال و رکود است و همچنین مشکل تورم که کمر مردم را شکسته است. این بودجه هیچکدام از این دو مشکل را حل نمی‌کند زیرا بودجه‌ای است که انبساطی نوشته شده و بر مبنای هزینه‌ها بدون توجه به واقعیت درآمدها است. درآمدهایی که در این بودجه پیش‌بینی شده است، واقعیت ندارد.

وی ادامه داد: رقم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برای برای فروش نفت پیش بینی شده است که هیچ‌گونه مناسبتی با شرایطی که در آن قرار گرفتیم ندارد. دولت به اصلاحات ساختاری توجه نکرده است و درامدهای مالیاتی که باید محقق شود، به درستی پیش‌بینی نکرده است. بنابراین ما از نظر درآمدی با اشکال مواجه خواهیم بود. درآمدها که ابهام داشته باشد، وقتی هزینه‌ها را افزایش دهید، قطعاً با یک مشکل مهم تورمی در آخر سال آینده مواجه خواهید شد.

نماینده مردم تهران گفت: بودجه‌ای که پیشنهاد شده بیشتر جنبه تبلیغاتی، سیاسی و انتخاباتی دارد و اگر تحلیل کنید، مشابه بودجه سال ۹۶ است و اگر بادتان باشد، آخر همان سال چه مشکل تورمی برای مردم ایجاد شد. ما با تصویب این بودجه و خرده اصلاحاتی که در تلفیق انجام خواهد گرفت و دولت توجهی به آن نخواهد کرد، به یک تورم بسیار بزرگ در آخر سال آینده خواهیم رسید.

میرسلیم گفت: در کمیسیون تلفیق دوستان بررسی کردند و بحث دلار ۴۲۰۰ تومانی را به نقد کشیدند اما در این اصلاحیه باز به این قضیه توجه نشده است و هنوز اصرار بر دلار ۴۲۰۰ تومانی دارند. یعنی ویژه‌خواری هایی که بر اساس دلار ۴,۲۰۰ تومان در سال‌های قبل انجام گرفت، قرار است ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: این بودجه، بودجه فساد زاست. کسانی که می‌خواهند از کلیات بودجه دفاع کنند توجه داشته باشند که ما نباید اجازه بدهیم بودجه‌ای که باعث افزایش فساد در کشور می‌شود به بهانه اینکه نمی‌دانیم سرنوشت کشور چه خواهد شد، بودجه را به سرنوشت افزایش فساد پیش ببریم. دولت باید خودش اصلاحات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم تهران گفت: دولت به شدت با پیشنهادات تلفیق مخالفت کرد، خب شما چطور می‌خواهید حساب کنید که چنین دولتی بخواهد مجری اصلاحات کمیسیون تلفیق بشود؟ دولت قطعاً مجری اصلاحات شما نخواهد بود و نهایتاً کار خودش را خواهد کرد و دست شما هم بسته خواهد بود. امکان اینکه بتوانید اصلاح کنید نخواهید داشت و در نتیجه بر مشکلات کشور افزوده خواهد شد.

میرسلیم گفت: با توجه به اینکه اصلاحات تلفیق مورد توجه دولت قرار نخواهد گرفت و دستش باز خواهد بود برای اینکه هرکاری دلش خواست بکند، فقط موجب می‌شود که در این سه ماه آینده بهره‌برداری های تبلیغاتی، سیاسی و انتخاباتی خود را بکند و ما را که تا آخر سال باید جواب مردم را بدهیم، دچار مشکل کند.

وی تاکید کرد: این نوع برخورد با بودجه باعث خواهد شد که ما مشکلات کشور را افزایش دهیم. دوستانی که با بودجه چند دوازدهم مخالفت می‌کنند توجه داشته باشند که بودجه چند دوازدهم بر مشکلات نخواهد افزود. اگر اصلاحاتی را هم شورای نگهبان در قالب بودجه انتخاباتی و افزایش حقوق نیاز داشته باشد، قابل ارائه خواهد بود. نظر من این است که باید واقع‌بینانه برخورد کنیم و کلیات بودجه را رد کنیم و به دولت بگوییم کار خود را در حد چند دوازدهم انجام دهد.