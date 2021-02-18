  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۲۶

با توجه به احتمال وقوع باران‌های سیل‌آسا؛

هلال احمر ۷ شهر خوزستان به حالت آماده‌باش کامل در آمد

هلال احمر ۷ شهر خوزستان به حالت آماده‌باش کامل در آمد

اهواز - مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: با توجه به احتمال وقوع باران‌های سیل‌آسا در شمال و شمال شرق خوزستان، شعب جمعیت هلال احمر هفت شهر این استان به حالت آماده‌باش کامل در آمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی صبح امروز پنجشنبه در این خصوص اظهار کرد: با توجه به اطلاعیه سازمان هواشناسی در خصوص احتمال وقوع باران‌های سیل‌آسا در مناطق شمال و شمال شرقی استان خوزستان، ضمن اعلام وضعیت آماده‌باش کامل به شعب جمعیت هلال احمر در شهرستان‌های اندیمشک، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، مسجدسلیمان و لالی یابد تیم‌های عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر در حالت آماده به باش کامل باشند.

وی ضمن حضور در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (EOC) از رؤسای شعب جمعیت هلال احمر در این شهرستان‌ها خواست ضمن هماهنگی با فرمانداران، بخشداران و دهیاران، نسبت به فراخوان و توجیه تیم‌های سازماندهی شده در خانه‌های هلال نیز اقدامات لازم را به انجام دهند.

خدادادی گفت: به مردم استان به خصوص ساکنان در مناطق و منازل پرخطر توصیه می‌شود که بیش از پیش به اخطاریه‌های صادره از سوی دستگاه‌های متولی و مسئول توجه کنند و با تیم‌های امدادی همکاری و همدلی لازم را داشته باشند و از اسکان و حتی توقف در حریم رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی از عشایر نیز خواست نسبت به انتخاب محل برپایی چادرهای خود با توجه به بارش‌های پیش رو و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی دقت بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 5150232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه