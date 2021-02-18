به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی صبح امروز پنجشنبه در این خصوص اظهار کرد: با توجه به اطلاعیه سازمان هواشناسی در خصوص احتمال وقوع بارانهای سیلآسا در مناطق شمال و شمال شرقی استان خوزستان، ضمن اعلام وضعیت آمادهباش کامل به شعب جمعیت هلال احمر در شهرستانهای اندیمشک، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، مسجدسلیمان و لالی یابد تیمهای عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر در حالت آماده به باش کامل باشند.
وی ضمن حضور در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات (EOC) از رؤسای شعب جمعیت هلال احمر در این شهرستانها خواست ضمن هماهنگی با فرمانداران، بخشداران و دهیاران، نسبت به فراخوان و توجیه تیمهای سازماندهی شده در خانههای هلال نیز اقدامات لازم را به انجام دهند.
خدادادی گفت: به مردم استان به خصوص ساکنان در مناطق و منازل پرخطر توصیه میشود که بیش از پیش به اخطاریههای صادره از سوی دستگاههای متولی و مسئول توجه کنند و با تیمهای امدادی همکاری و همدلی لازم را داشته باشند و از اسکان و حتی توقف در حریم رودخانههای فصلی و مسیلها خودداری کنند.
وی از عشایر نیز خواست نسبت به انتخاب محل برپایی چادرهای خود با توجه به بارشهای پیش رو و احتمال سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی دقت بیشتری داشته باشند.
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