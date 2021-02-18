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۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۳۲

ویلای غیرمجاز یکی از مسئولان شهری کلاله تخریب شد

ویلای غیرمجاز یکی از مسئولان شهری کلاله تخریب شد

گالیکش- با دستور دادستان گالیکش ویلای غیرمجاز یکی از مسئولان شهری کلاله تخریب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با دستور دادستان گالیکش، ویلای غیرمجاز یکی از مسئولان شهری کلاله تخریب شد.

این ویلا از سوی یکی از مسئولان شهری کلاله در روستای چقربش قارداش گالیکش ساخته شده بود.

دادستان گالیکش در این خصوص گفت: امروز(پنج شنبه) پس از مهلت چند روزه به این فرد برای تخریب بنا که در زمین های کشاورزی ساخته شده بود براساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دستور تخریب آن صادر شد.

سیدسعید جباری افزود:  بر اساس اعلام امور اراضی شهرستان در این زمین فقط برای تغییرکاربری و ساخت و ساز در ۳۵ مترمربع مجوز صادر شده بود.

کد مطلب 5150246

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