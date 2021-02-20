تعیین قاضی جدید برای تحقیق درباره انفجار بندر بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیر دادگستری لبنان از تعیین یک قاضی جدید برای هدایت تحقیقات پیرامون انفجار چند ماه پیش بندر بیروت خبر داد.

بر اساس این گزارش، «ماری کلود نجم»، وزیر دادگستری لبنان یک قاضی جدید را برای هدایت تحقیقات مربوط به انفجار بندر بیروت تعیین کرد.

به گزارش رسانه‌های لبنان، طبق این تصمیم، قاضی «طارق البیطار» جانشین «فادی صوان» که روز پنج شنبه دادگاهی در لبنان وی را از این پرونده کنار گذاشته بود، گردید.

گفتنی است که روز چهارم آگوست گذشته (۱۴ مرداد) انفجاری مهیب در بندر بیروت رخ داد که بر اثر آن بیش از ۱۹۰ نفر کشته و ۶ هزار و ۵۰۰ تن زخمی شدند.

در پی این انفجار و بروز بحران سیاسی در لبنان، «حسان دیاب» نخست وزیر پیشین این کشور استعفا کرد.