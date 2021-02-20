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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۳۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

قیمت گوشت گوسفندی به ١٣٠ هزار تومان رسید

قیمت گوشت گوسفندی به ١٣٠ هزار تومان رسید

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه به ١٣٠ هزار تومان رسیده است،گفت: اگر دولت بتواند بازار مرغ را ساماندهی کند، این مسأله روی بازار گوشت تاثیر می گذارد.

علی اصغر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز با بیان اینکه طی هفته‌های اخیر قیمت گوشت قرمز در بازار رو به افزایش بوده است، گفت: در حال حاضر مغازه‌داران هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را ۱۱۵ تا ۱۱۹ هزار تومان خریداری و آن را به قیمت ١٣٠ هزار تومان به مشتریان عرضه می‌کنند.

ملکی درباره اینکه پیش بینی می‌کنید وضعیت بازار در روزهای آینده به چه صورت باشد؟، افزود: معمولاً همه ساله در اسفند ماه با افزایش قیمت گوشت قرمز مواجه هستیم و در چنین فصلی این امر طبیعی است.

وی با اشاره به اینکه مسئولان عنوان کردند در حال ساماندهی بازار مرغ هستند، تصریح کرد: اگر مسئولان بتوانند بازار مرغ را ساماندهی کنند و قیمت آن را به نرخ مصوب برسانند این مسئله یقیناً روی قیمت گوشت قرمز نیز تأثیر می‌گذارد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه خیلی از دامداران دام‌های خود را نگه داشته‌اند تا در اسفندماه آنها را با قیمت بالاتر به بازار عرضه کنند، گفت: البته این دامداران نیز حق دارند چرا که قیمت علوفه بسیار افزایش پیدا کرده و در حال حاضر نرخ هر کیلوگرم جو بین ۵ هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

ملکی درباره اینکه آیا قاچاق نیز بر روی این افزایش قیمت مؤثر بوده است؟ گفت: قاچاق دام بسیار محدود شده است چرا که مناطق غرب کشور هم اکنون به خاطر سرما و بارش برف صعب‌العبور هستند ضمن اینکه مرزبانی نیز نهایت تلاش خود را به کار گرفته تا مانع خروج دام از کشور شود و همچنین کاهش قیمت دلار طی هفته‌های اخیر انگیزه را برای قاچاق کاهش داده است.

کد مطلب 5151261

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    نظرات

    • سیروس IR ۰۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      3 2
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      باسلام لطفا یک مطلب همه درموردگرانی افسارگسیخته داروهای دامی بگذاریدو درموردواکسن های دامی که نایاب شده وگرنه که بااین شرایط گوشت کیلویی200هزارتومان هم جواب این گرانی رانمیدهد.ممنون
    • AE ۰۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      3 1
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      خوشبحال دولت. جیب مردمش پر از پوله. بایدم گرون بشه
    • امید علی مختاری IR ۰۴:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      3 3
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      سلام بعداز هرگز ویه عمری بدبختی که دامداران مرتکب شده اند وباگرونی علوفه برای زنده نگه داشتن دامهای خود دست و پنجه نرم کرده اند تازا یه درصدی قیمت گوشت قرمز رو به صعودی رفته این همه سازو ناقاره به صدا در امده که گوشت قرمز گرون شده علی الرغم این همچنان هم قابل صرف برای دامداران نیست ای مردم عزیز.....
    • IR ۰۱:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
      3 0
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      با سلام.دولت محترم وقتی نمیتونه علوفه مورد نیاز رو تامین کنه چطوری بدون در نظر گرفتن خرج و خوراک دام درباره قیمت ناچیز اظهار نظر میکنه

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