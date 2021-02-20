قیمت گوشت گوسفندی به ١٣٠ هزار تومان رسید

علی اصغر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز با بیان اینکه طی هفته‌های اخیر قیمت گوشت قرمز در بازار رو به افزایش بوده است، گفت: در حال حاضر مغازه‌داران هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را ۱۱۵ تا ۱۱۹ هزار تومان خریداری و آن را به قیمت ١٣٠ هزار تومان به مشتریان عرضه می‌کنند.

ملکی درباره اینکه پیش بینی می‌کنید وضعیت بازار در روزهای آینده به چه صورت باشد؟، افزود: معمولاً همه ساله در اسفند ماه با افزایش قیمت گوشت قرمز مواجه هستیم و در چنین فصلی این امر طبیعی است.

وی با اشاره به اینکه مسئولان عنوان کردند در حال ساماندهی بازار مرغ هستند، تصریح کرد: اگر مسئولان بتوانند بازار مرغ را ساماندهی کنند و قیمت آن را به نرخ مصوب برسانند این مسئله یقیناً روی قیمت گوشت قرمز نیز تأثیر می‌گذارد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه خیلی از دامداران دام‌های خود را نگه داشته‌اند تا در اسفندماه آنها را با قیمت بالاتر به بازار عرضه کنند، گفت: البته این دامداران نیز حق دارند چرا که قیمت علوفه بسیار افزایش پیدا کرده و در حال حاضر نرخ هر کیلوگرم جو بین ۵ هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

ملکی درباره اینکه آیا قاچاق نیز بر روی این افزایش قیمت مؤثر بوده است؟ گفت: قاچاق دام بسیار محدود شده است چرا که مناطق غرب کشور هم اکنون به خاطر سرما و بارش برف صعب‌العبور هستند ضمن اینکه مرزبانی نیز نهایت تلاش خود را به کار گرفته تا مانع خروج دام از کشور شود و همچنین کاهش قیمت دلار طی هفته‌های اخیر انگیزه را برای قاچاق کاهش داده است.