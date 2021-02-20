به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی چهارمین دوره جشنواره فیلم ‌«موج» کیش، در دومین روز برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم «موج» کیش و در آخرین روز از نمایش فیلم‌ها در این دوره از جشنواره یعنی شنبه دوم اسفندماه، برنامه نمایش فیلم‌ها اعلام شد.

قرار است در این روز ۹ مستند و ۱۸ فیلم داستانی در ۵ سانس و در ۲ سالن خوارزمی و ابن سینا مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش روی پرده بروند.

بر همین اساس اولین سانس سالن خوارزمی یعنی ۱۰:۳۰ مستند «پیرمرد و کوهستان» به کارگردانی محمدریدا گوزنای از مراکش، داستانی «شوفر» به کارگردانی رضا نجاتی از ایران، داستانی «درست مثل آب» به کارگردانی مانوس تریانتافیلاسیس از یونان، مستند «قیس آب» به کارگردانی محمدجواد رحیمی از ایران و داستانی «کوه سفید» به کارگردانی مهرداد حسنی از ایران اکران شدند.

سالن خوارزمی مستند «مادر باران» به کارگردانی آلبرتو فلورس ویلکا از پرو، داستانی «سفیدپوش» به کارگردانی رضا فهیمی از ایران، مستند «تنها میان سنگها» به کارگردانی آرمان قلی پور دشتکی از ایران، داستانی «گاومیش» به کارگردانی ابراهیم اشرف‌پور از ایران و مستند «طاهره» به کارگردانی افضل صوفی از هند را در سانس ۱۶ نمایش می‌دهد.

مستند «گاندو» به کارگردانی تیمور قادری از ایران، داستانی «سفر عرفانی» به کارگردانی الکساندر بالدریج از اتریش، مستند «نگاره‌های تاریخ» به کارگردانی مصطفی صادقیان از ایران، مستند «سفر به درون» به کارگردانی یوهان گریگنو از فرانسه، داستانی «دشنه» به کارگردانی سامان تفرشی از ایران و مستند «ساکنین صخره های مرجانی» به کارگردانی محمدرضا نادری تبریزی از ایران از جمله فیلم‌هایی هستند که در آخرین سانس سالن خوارزمی یعنی ۱۸ روی پرده می‌روند.

سالن ابن سینا قرار است مستند «به رنگ ارغوان» به کارگردانی محمدجواد آرمان مهر از ایران، داستانی «یونس» به کارگردانی سیامک سلیمانی از ایران، مستند «ال اسپینو» به کارگردانی خورخه اندرس از کلمبیا، مستند «زنگبار، دریای خود را نجات میدهد» به کارگردانی ریچارد مگومبا از تانزانیا و داستانی «دابر» به کارگردانی سعید نجاتی از ایران را در سانس ۱۶ اکران کند.

دومین و آخرین سانس سالن این سینا یعنی ۱۸ نیز به اکران داستانی «بهتر از نیل آرمسترانگ» به کارگردانی علیرضا قاسمی از ایران، داستانی «باخ» به کارگردانی مهران قربانی از ایران، مستند «آیینه آسمان» به کارگردانی پریسا باجلانی از ایران، داستانی «تی -ای -آر -دی» به کارگردانی حسین جابکجی از لبنان، داستانی «جبرئیل» به کارگردانی یوسف کارگر از ایران و داستانی «موناکو» به کارگردانی آرمان خوانساریان از ایران اختصاص دارد.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «موج» کیش به دبیری ابراهیم حصاری از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ مصادف با ۳۰ بهمن لغایت ۳ اسفند در جزیره کیش در حال برگزاری است.