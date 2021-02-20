به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پس از ارزیابی اولیه آثار ارسال شده، با توجه به افتتاح کتابخانه های مرکزی نهاد در ایام پیش رو و همچنین با هدف تمرکز زدایی و جلب مشارکت بیشتر رسانه‌های استانی و محلی، دبیرخانه مجازی اولین جشنواره «کتاب‌خوان و رسانه» مهلت شرکت در این‌جشنواره را تا اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمدید کرد.

بر این‌اساس، اهالی رسانه می‌توانند از این‌فرصت برای تولید و انتشار محتوای مورد نظر در فراخوان جشنواره بهره گرفته و آثار خود را به داوری بگذارند.

دبیرخانه مجازی اولین‌جشنواره «کتاب خوان و رسانه» در اطلاعیه خود همچنین تأکید کرده است: مشارکت کنندگانی که اقدام به ارسال اثر کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به پروفایل خود در سایت جشنواره به نشانی «festivalpl.ir» نسبت به بارگزاری آثار تازه خود در این بازه زمانی نیز اقدام کنند.

در بخش دیگری از این‌اطلاعیه آمده است:

محتواهای مورد داوری می بایست در محورهای فراخوان باشد و کاربران برای اطلاع از پذیرش یا عدم پذیرش آثار ارسالی خود، می‌توانند به پروفایل خود در سامانه ثبت نام جشنواره مراجعه کنند. تنها آثار ارسالی با موضوعات «کتابخانه»، «کتابدار»، «کتاب خوان»، «اهدای کتاب»، «کتابخانه و خانواده»، «مسئولیت اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی کشور»، «ترویج فرهنگ مطالعه»، «برگزاری محافل تخصصی در طول سال با رویکرد مورد نیاز ملی و استانی مانند: محافل ادبی»، «فضای مجازی و کتابخانه» و «توجه به نقش آموزش در کتابخانه های عمومی» در فرایند داوری قرار گرفته و موضوعات غیر مرتبط از پروفایل کابران حذف خواهد شد.

این‌جشنواره در ۶ بخش اصلی شامل «خبر»، «گزارش» (خبری، توصیفی، تحلیلی و تحقیقی و...)، «سرمقاله و یادداشت»، «گفت و گو»، «مقاله»، «عکس» (خبری، عکس غیرخبری، گزارش تصویری) برگزار می‌شود و دارای ۲ بخش جنبی شامل «اهدای جایزه به بهترین مطلب با محوریت افتتاح کتابخانه های مرکزی و اثرات آن در توسعه فضاهای فرهنگی ایران اسلامی» و همچنین «اهدای ۱۱ جایزه به بهترین گزارش از توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نهاد در کتابخانه های عمومی» با ۱۱ موضوع محوری زیر است.

۱. کم توجهی به کتابخانه، کتابدار و مطالعه در آثار سینمایی تولید داخل

۲. تمرکز کتابخانه های بر فعالیت های فرهنگی از جمله تشکیل محافل ادبی

۳. نقش کتابخانه های عمومی در توسعه و ترویج فرهنگ مقاومت

۴. نقش کتابخانه های عمومی در رفع نیازهای گروه های خاص (نابینایان، ناشنوایان و ...)

۵. تمرکز بر توسعه فعالیت های فرهنگی کتابخانه ها از جمله راه اندازی بخش کودک و نوجوان در کتابخانه های عمومی سراسر کشور

۶. نقش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ریل گذاری در جهت توسعه فعالیت های فرهنگی در کتابخانه های عمومی

۷. اهمیت نقش پژوهش در ایجاد تحول و تغییر کتابخانه های عمومی کشور از پایگاه های امانت کتاب به مراکز فرهنگی و اجتماعی با محور کتاب

۸. نقش کتابخانه های عمومی در حفظ و تقویت هویت ایرانی و اسلامی

۹. همدلی و همراهی کتابخانه های عمومی با آسیب دیدگان حوادث طبیعی

۱۰. توجه به کتابداران و کتاب خوان های ادیان و غیرمسلمانان در کتابخانه های عمومی

۱۱. نقش کتابخانه های عمومی در توسعه و ترویج فرهنگ اصیل انقلاب اسلامی

بخش ویژه این‌جشنواره نیز به رسانه‌های دیداری و شنیداری(رادیو و تلویزیون) با رویکرد توجه به اخبار و گزارش‌های ویژه رسانه های ملی در حوزه کتابداران، کتابخوان ها و کتابخانه‌های عمومی اختصاص دارد.