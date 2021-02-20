دومین شکست تیم ملی تکواندو بلغارستان در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان فرزاد ذوالقدر که روز گذشته برابر تیم تکواندو دانشگاه آزاد نتیجه را واگذار کرده بودند، در دومین دیدار به مصاف لوازم خانگی کن رفته و ۳ بر ۲ بازنده میدان را ترک کردند.

در این مبارزه که تنها در ۵ وزن برگزار شد، محمد طاها شمخالی، محمد مهدی عمادی، محمد حسین زاهدی از تیم کن و «الکساندر جورجیف» به همراه «دنیل لاژو» از بلغارستان رقبای خود را شکست دادند.

این دیدار در حالی برگزار شد که «اسلاوی بینف» رئیس فدراسیون تکواندو بلغارستان در سالن حضور داشت و مبارزه اعضای تیم ملی کشورش را تماشا کرد. حس ذوالقدر و اعضای کادر فنی تیم ملی کشورمان دیگر تماشاگران این دیدار دوستانه بودند.

این دیدار در حاشیه مرحله نهایی رقابتهای لیگ برتر برگزار شد.