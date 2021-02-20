  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۲۶

دومین شکست تیم ملی تکواندو بلغارستان در تهران

دومین شکست تیم ملی تکواندو بلغارستان در تهران

تیم ملی تکواندو بلغارستان در دومین دیدار تدارکاتی خود در تهران برابر لوازم خانگی کن نتیجه را واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان فرزاد ذوالقدر که روز گذشته برابر تیم تکواندو دانشگاه آزاد نتیجه را واگذار کرده بودند، در دومین دیدار به مصاف لوازم خانگی کن رفته و ۳ بر ۲ بازنده میدان را ترک کردند.

در این مبارزه که تنها در ۵ وزن برگزار شد، محمد طاها شمخالی، محمد مهدی عمادی، محمد حسین زاهدی از تیم کن و «الکساندر جورجیف» به همراه «دنیل لاژو» از بلغارستان رقبای خود را شکست دادند.

این دیدار در حالی برگزار شد که «اسلاوی بینف» رئیس فدراسیون تکواندو بلغارستان در سالن حضور داشت و مبارزه اعضای تیم ملی کشورش را تماشا کرد. حس ذوالقدر و اعضای کادر فنی تیم ملی کشورمان دیگر تماشاگران این دیدار دوستانه بودند.

این دیدار در حاشیه مرحله نهایی رقابتهای لیگ برتر برگزار شد.

کد مطلب 5151571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها