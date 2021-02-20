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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۰۸

معاون استاندار آذربایجان غربی:

۴۶۸۹ بیمار خاص در آذربایجان غربی شناسایی شد

۴۶۸۹ بیمار خاص در آذربایجان غربی شناسایی شد

ارومیه - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی از شناسایی ۴ هزار و ۶۸۹ بیمار خاص در استان خبر داد و بر ضرورت حل مشکلات پیش روی آنها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مصطفوی ظهر شنبه در جلسه کمیته بیماران خاص استان، افزود: با توجه به هزینه گزاف داروهای مصرفی این بیماران و ساخت داروهای مشابه در داخل کشورمان نیاز است فرهنگ‌سازی توسط رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیمای مرکز استان صورت گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی تأکید کرد: همچنین ۳۰ نفر بیمار متابولیسمی در سطح استان شناسایی شده‌اند. در همین راستا مکاتبه‌ای با سازمان تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی صورت می‌گیرد تا هزینه درمانی این افراد را بر عهده بگیرند.

وی اشتغال بیماران خاص را موضوعی مهم برشمرد و افزود: ادارات کل ورزش و جوانان و کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز برای فراهم کردن زمینه اشتغال و در اختیار گذاشتن امکانات ورزشی و تفریحی اهتمام بورزند.

مصطفوی در ادامه با اشاره به نارنجی شدن شرایط کرونایی شهرستان ارومیه، اظهار کرد: برای مدیریت هر چه بهتر این بیماری باید مردم دستورالعمل‌های بهداشتی را همچون ماه‌های گذشته رعایت کنند.

وی با قدردانی از کادر درمان و پزشکی، خاطر نشان کرد: متأسفانه تعداد مبتلایان و فوتی‌های ناشی از کرونا از اوایل بهمن‌ماه رشد کرده و هم‌اکنون ۷ شهرستان آذربایجان غربی در شرایط نارنجی قرار دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه تمامی شش مصوبه جلسه پیشین کمیته بیماران خاص عملی و اجرایی شده است، گفت: بر اساس آخرین آمار ۴ هزار و ۶۸۹ بیمار خاص در سطح استان داریم که از این تعداد ۴۹۲ نفر به بیماری صعب‌العلاج دچار هستند.

کد مطلب 5151780

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    نظرات

    • خاطره IR ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
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      خوب است باید خیلی مراقب باشیم.

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