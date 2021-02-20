امتحانات نهایی متناسب به وضعیت کرونایی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صابری تولایی با بیان اینکه سال تحصیلی جاری برای دانش آموزان پایه دوازدهم، سالی استثنایی، حساس و سرنوشت ساز است که بایستی به عنوان یک فرصت تلقی شود اظهار کرد: دانش آموزان پایه دوازدهم دو آزمون سرنوشت ساز را پیش روی خود دارند، در ابتدا امتحانات نوبت دوم که به صورت هماهنگ، نهایی و حضوری برگزار خواهد شد، این امتحانات ملاک محور و غیررقابتی است و هر کس می‌تواند با آمادگی و تلاش بیشتر بهترین نتیجه را بگیرد.

وی افزود: دانش آموزان پایه دوازدهم در ادامه کنکور سراسری را پیش روی خود خواهند داشت که آزمونی هنجار محور و رقابتی است لذا کسی نتیجه مطلوب خواهد گرفت که نسبت به دیگران آمادگی بیشتری داشته باشد.

تعداد زیادی از دانش آموزان پذیرفته شده در کنکور سراسری موفق به اخذ دیپلم نشدند

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اینکه امتحانات نهایی ۵۰ درصد مسیر کنکور سراسری را برای دانش آموزان پایه دوازدهم هموار خواهد ساخت تصریح کرد: امتحانات نهایی مقدمه ورود به دانشگاه است، دانش آموزان باید نقش تعیین کننده امتحانات نهایی را در موفقیت خود مد نظر قرار دهند، طی دوسال گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان پذیرفته شده در کنکور سراسری موفق به اخذ دیپلم نشدند و عملاً از راهیابی به دانشگاه باز ماندند.

صابری تولایی در خصوص اهمیت ارتقا سطح سواد علمی دانش آموزان اظهار کرد: کتاب‌های درسی مهمترین منبع، مأخذ و مرجع امتحانات نهایی و کنکور سراسری هستند و بررسی سوالات هفت دوره گذشته امتحانات نهایی نیز کمک شایانی به آشنایی با سوالات و اهداف آنها خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه احتمال زیادی وجود دارد که محتوا و طرح سوال امتحانات نهایی و کنکور سراسری با توجه به وضعیت قرمز کرونایی باشد گفت: توجه به بودجه بندی کتب درسی که از طرف سازمان پژوهش با توجه به وضعیت قرمز ارائه شده است را توصیه می‌کنیم.

تکیه گاه اصلی دانش آموزان مدرسه باشد

صابری تولایی با اشاره به اهمیت نیمه دوم سال تحصیلی در موفقیت دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی و کنکور سراسری اظهار داشت: این دانش آموزان می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا از آموزش‌های حضوری در قالب جلسات رفع اشکال، قرائت خانه و کلاس کنکور با هماهنگی مدیران مدارس و در فضای مدارس بهره لازم را ببرند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی با تاکید بر ارتقا سطح سواد روانی دانش آموزان تصریح کرد: این سواد معطوف به انگیزه‌های درونی است که نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت دانش آموزان خواهد داشت، در این زمینه داشتن اعتماد به نفس و خودباوری نقش اساسی را ایفا می‌کند، تجربیات سال‌های گذشته نشان داده است که موفق ترین دانش آموزان کسانی هستند که اعتماد به نفس بالایی داشته‌اند.

وی افزود: باور مثبت و امید به آینده، پرهیز از هرگونه اضطراب، استرس و نگرانی، داشتن عزت نفس بالا، داشتن پشتکار و برنامه ریزی می‌تواند به موفقیت دانش آموزان در امتحانات نهایی و کنکور سراسری کمک‌های شایان توجهی نماید.

صابری تولایی با تاکید بر اهمیت استمرار ارتباط دانش آموزان با مدرسه خود تصریح کرد: تکیه گاه اصلی دانش آموزان بایستی مدرسه باشد، بهترین مشاور دانش آموزان معلمین، مدیر و عوامل اجرای مدرسه هستند، متأسفانه برخی افراد سودجو بدون اطلاع از نظام آموزشی جدید تحت عنوان مشاور که متأسفانه دانسته یا ندانسته مشاوره‌های غلط به دانش‌آموزان داده و مسیر آینده آنها را تغییر می‌دهند.