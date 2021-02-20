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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۴۶

راهکار الغنوشی برای خروج تونس از بن بست سیاسی

راهکار الغنوشی برای خروج تونس از بن بست سیاسی

رئیس جنبش النهضه تونس امروز از رئیس جمهور این کشور خواست که نشستی میان سران سه قوا ترتیب دهد و این کشور را از بن بست کنونی برهاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه تونس امروز شنبه طرحی برای حل بحران سیاسی این کشور ارائه داد.

فتحی العیادی سخنگوی جنبش النهضه تونس اعلام کرد که الغنوشی صبح امروز شنبه در نامه ای به قیس سعید رئیس جمهور تونس خواستار برگزاری نشست سران سه قوا با نظارت قیس سعید با هدف حل بحران سیاسی در تونس شده است.

وی افزود: طرح الغنوشی در راستای ارزیابی وی درباره بحرانهای زیادی که از حیث اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی تونس با آن دست و پنجه نرم می کند، است و اینکه آنچه در حال حاضر تونس به آن نیاز دارد، روح همبستگی ملی است.

العیادی تاکید کرد: این طرح و ابتکار عمل از رئیس جمهوری تونس به عنوان نماد وحدت آن انتظار دارد که در این لحظه حساس تاریخی، همبستگی میان تونسی ها ایجاد کند.

در طرح الغنوشی بر ضرورت توافقات ضروری برای حل بحران سیاسی به عنوان مانع حل بحران های اقتصادی و اجتماعی تونس تاکید شده است.

العیادی افزود: طرح ارائه شده از سوی الغنوشی با هدف ممانعت از حرکت تونس به سوی شرایط خطرناک است.

کد مطلب 5151942

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