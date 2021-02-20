ثبت ۳ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی بعد از ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۹ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۵۸ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۵۷ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان سه نفر است که یک مورد آن مربوط به شهرستان کرمانشاه و موارد دیگر مربوط به شهرستان‌های صحنه و هرسین است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، یک هزار و ۴۷۷ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۵ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۲۷ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.