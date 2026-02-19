به گزارش خبرنگار مهر، حمید ناطقی مسئول هیئت خادم الرضا علیهالسلام قم شامگاه پنجشنبه در جشنواره معنوی حبالحسین علیهالسلام هیئت خادمالرضا علیهالسلام قم که در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهمالسلام برگزار شد، در سخنانی با تشریح پیشینه و فعالیتهای این مجموعه فرهنگی اظهار کرد: هیئت خادمالرضا علیهالسلام قم در سال ۷۲ با همت جمعی از دانشآموزان در دبیرستان امام رضا علیهالسلام قم پایهگذاری شد و از آن زمان تاکنون بهصورت مستمر در عرصههای مختلف فرهنگی و مذهبی فعالیت داشته است.
وی گفت: این تشکل مردمی هر ساله برنامههای خود را در ۱۵ محور دنبال میکند و امروز بیش از ۵۵ هزار نفر به عنوان عضو با آن ارتباط دارند که این گستره، نشاندهنده ظرفیت اجتماعی و فرهنگی قابل توجه هیئت است.
ناطقی با اشاره به یکی از برنامههای شاخص این مجموعه افزود: آیین ضیافت افطاری و اهدای نشان افتخار حبالحسین علیهالسلام طی پنج سال گذشته به یکی از بخشهای برجسته برنامههای هیئت تبدیل شده و سه هدف اصلی همافزایی میان ارکان هیئتهای مذهبی، تجلیل از فعالان این عرصه و بزرگداشت یاد درگذشتگان را دنبال کرده است.
وی ادامه داد: در این مدت بیش از ۴۰۰ نفر از فعالان مرتبط با هیئتهای مذهبی مورد تکریم و تقدیر قرار گرفتهاند.
ناطقی با اشاره به تحولات اخیر کشور و تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت صیانت از وحدت و انسجام ملی بیان کرد: با توجه به نقش اثرگذار فعالان و ارکان هیئتهای مذهبی در جهتدهی به فضای اجتماعی و دینی، امسال تصمیمی متفاوت اتخاذ شد.
وی گفت: در سالهای گذشته ضیافتهای افطاری در بیش از ۲۰ شب و به شکل مجزا برای گروههایی نظیر خطبا، قاریان، مداحان، شاعران، اصحاب رسانه، مسئولان هیئتها، خیرین و خادمان، طبالان و علمداران حسینی برگزار میشد، اما امسال این برنامهها در سه شب تجمیع شده تا همه گروهها در کنار یکدیگر حضور یابند.
وی افزود: هدف از این اقدام، فراهم کردن زمینهای برای همنشینی و گفتوگوی صمیمی میان ارکان مختلف هیئتی و نمایش عملی وحدت و همدلی در فضای فرهنگی و مذهبی استان بود.
ناطقی تصریح کرد: ممکن است در نگاه بیرونی تفاوت سلیقههایی میان برخی گروهها وجود داشته باشد اما حقیقت آن است که مقصد همه یکی است و آن اقامه شعائر دینی و ترویج فرهنگ حسینی است.
وی ادامه داد: کنار هم قرار گرفتن فعالان حوزههای مختلف هیئت، فرصتی ارزشمند برای تعمیق ارتباطات و استحکام پیوندها فراهم میکند و این همنشینی نشان میدهد اختلاف دیدگاهها مانعی برای حرکت مشترک در مسیر امام حسین علیهالسلام نیست.
ناطقی خاطرنشان کرد: پیام این تغییر در شیوه برگزاری ضیافت افطاری و جشنواره معنوی حبالحسین علیهالسلام آن است که هیئتهای مذهبی باید پرچمدار وحدت باشند و در شرایطی که جامعه نیازمند آرامش و همبستگی است، نقش پیشگام خود را ایفا کنند.
