ایروانی: پاسخ ایران به هرگونه تجاوز، قاطع خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نامهای خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رییس شورای امنیت اظهارات اخیر رئیسجمهور ایالات متحده درباره استفاده احتمالی از پایگاه دیهگو گارسیا برای حمله نظامی علیه ایران را نقض فاحش منشور ملل متحد دانست و خواستار اقدام فوری شورای امنیت شد.
وی در این نامه تاکید کرد: متعاقب دستور دولت متبوعم و پیرو مکاتبات پیشین این نمایندگی مورخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ و ۲، ۹، ۱۳، ۲۲ و ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ پیرامون تهدیدات مستمر ایالات متحده آمریکا به توسل به زور علیه جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله مکاتبه حاضر با هدف جلب توجه مجدد و فوری جنابعالی و اعضای شورای امنیت نسبت به تداوم تهدیدات مقامات ایالات متحده مبنی بر توسل به زور از جمله اظهارنظر علنی اخیر رئیسجمهور آمریکا در خصوص استفاده از پایگاه دیهگو گارسیا جهت انجام حمله نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران، ارسال میگردد.
متن این نامه به شرح زیر است:
«تهدیدات مورد اشاره نقض فاحش منشور ملل متحد و حقوق بینالملل محسوب شده و خطر فروغلتیدن منطقه در چرخهای جدید از بحران و بیثباتی را در پی دارد. رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا مشخصاً طی پیامی در شبکههای اجتماعی در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۲۶، صراحتاً و علناً جمهوری اسلامی ایران را تهدید به توسل به زور کرد و اظهار داشت: «چنانچه (جمهوری اسلامی) ایران تصمیم بگیرد به توافق نرسد، ممکن است ایالات متحده مجبور شود برای ریشهکنسازیِ حمله احتمالی (توسط ایران)، از پایگاه دیهگو گارسیا و میدان هوایی واقع در فرفورد استفاده کند.»
با عنایت به وضعیت شکننده و بیثبات حاکم بر منطقه و نیز جابهجاییها و استقرار مستمر تجهیزات و ادوات نظامی از سوی ایالات متحده آمریکا، چنین اظهارات جنگطلبانهای از سوی رئیسجمهور این کشور را نمیتوان صرفاً لفاظی دانست؛ بلکه اینگونه اظهارات حاکی از خطر واقعی تجاوز نظامی است که پیامدهای آن برای منطقه فاجعهبار بوده و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب میگردد.
ایران با هدف انتقال شفاف و بیابهام نگرانیهای خود و مطالبه رفع کامل، مؤثر و قابل راستیآزمایی اقدامات قهرآمیز یکجانبه غیرقانونی و غیرانسانی علیه ملت خود، ضمن اتخاذ رویکردی سازنده، با جدیت و حسن نیت در گفتوگوهای هستهای با آمریکا مشارکت نموده است. همزمان، جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عمل متقابل، درصدد رسیدگی و رفع ابهامات مرتبط با برنامه هستهای صلحآمیز خویش برآمده است تا از رهگذر آن، راهحلی مورد قبول طرفین، نتیجهمحور و کاملاً منطبق با حقوق شناختهشده، مسلم و غیرقابل سلب تمامی دولتهای عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای حاصل گردد.
ایران کماکان معتقد است که چنانچه آمریکا نیز این گفتوگوها را با جدیت و صداقت دنبال نموده و احترام واقعی نسبت به اصول منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بینالملل بهنحو ملموس نشان دهد، دستیابی به راهحلی پایدار و متوازن کاملاً امکانپذیر خواهد بود.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران از جنابعالی و تمامی اعضای شورای امنیت درخواست مینماید تا در چارچوب مسئولیت اولیه شورا وفق منشور ملل متحد در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی، کلیه اختیارات و مساعی جمیله خویش را بهطور کامل بهکار گیرند تا ایالات متحده آمریکا بیدرنگ به تهدیدات غیرقانونی خود مبنی بر توسل به زور پایان دهد، به تعهدات خویش ذیل منشور ملل متحد علیالخصوص ماده ۲ (۴) پایبند باشد، و از هرگونه اقدامی که میتواند به تشدید بیشتر تنشها یا منجر به تقابل نظامی گردد خودداری نماید. بدیهیست پیامدهای چنین تقابلی برای صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی شدید و دامنهدار خواهد بود.
شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد باید بیدرنگ و پیش از آنکه بسیار دیر شود، اقدام نمایند. شورای امنیت نباید اجازه دهد تهدید به توسل به زور و ارتکاب اعمال تجاوزکارانه، عادیسازی، مشروعیتبخشی یا بهمثابه یک هنجار سیاسی قابل قبول تلقی گشته و یا بهعنوان ابزار سیاست خارجی مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که چنین رفتار غیرقانونی بیپاسخ باقی بماند، بهزودی نوبت یک دولت عضو مستقل دیگر فرا خواهد رسید.
جمهوری اسلامی ایران مکرراً در عالیترین سطوح اعلام داشته است که نه در پی تنش است، نه خواهان جنگ. ایران همچنین آغازگر هیچ جنگی نخواهد بود. با این حال، در صورتی که جمهوری اسلامی ایران مورد تجاوز نظامی قرار گیرد، بهگونهای قاطع، متناسب و در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد پاسخ خواهد داد.
در چنین وضعیتی و در چارچوب پاسخ دفاعی جمهوری اسلامی ایران، کلیه پایگاهها، تأسیسات و داراییهای نیروی متخاصم در منطقه، اهداف مشروع تلقی خواهند شد؛ بدیهیست مسئولیت کامل و مستقیم هرگونه پیامد غیرقابل پیشبینی و خارج از کنترل، متوجه ایالات متحده آمریکا خواهد بود.»
نظر شما