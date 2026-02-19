اعلام جزئیاتی از حج ۱۴۰۵؛ سفر حج کوتاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌رضا رشیدیان که در همایش آموزشی - توجیهی (منطقه‌ای) مدیران کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ در ساری سخن می‌گفت، در شرح جزئیاتی از حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: ۸۶ هزار و ۷۰۰ نفر در قالب ۵۴۷ کاروان به حج تمتع اعزام می‌شوند، که حدود ۸۰ کاروان از اهل سنت و سایر کاروان‌ها از شیعیان هستند. سهم «مدینه‌قبل» ۳۴۳ و «مدینه‌بعد» ۲۰۴ کاروان است. میانگین سنی زائران ۵۵ سال بوده و بانوان حدود ۵۵ درصد ترکیب جمعیتی را تشکیل می‌دهند.

وی اضافه کرد: متوسط هزینه هر زائر در حج امسال ۳۵۵ میلیون تومان است.

به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، پروازهای حج آینده مشترک میان ایران‌ایر و هواپیمایی ناس عربستان انجام می‌شود.

وی افزود: اعزام‌ها از ۲۳ ایستگاه پروازی در ایران به سه فرودگاه مدینه، جده و طائف انجام می‌شود.

اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت نیز در این همایش با اشاره به آغاز زودهنگام برنامه‌ریزی‌ها، گفت: همین موضوع موجب کاهش مدت سفر حج شده است، به‌گونه‌ای که عملیات رفت ۲۵ روز و عملیات بازگشت ۱۶ روز طول می‌کشد.

وی با بیان اینکه اسکان در هتل‌های با سطح بسیار پایین انجام نشده است، افزود: اگرچه سطح کیفی هتل‌ها متفاوت است، اما خدمات به‌صورت یکسان ارائه می‌شود. مبنای قیمت کاروان‌ها مجموع هزینه هتل‌های مکه و مدینه است، بنابراین ممکن است زائرانی با گروه‌های قیمتی متفاوت در یک هتل مدینه اقامت داشته باشند اما در مکه محل اسکان آنان متفاوت باشد.

رضایی از فعالیت سه آشپزخانه در مکه و یک آشپزخانه در مدینه خبر داد و افزود: با توجه به آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده، تغییراتی در نحوه طبخ غذا و تنوع صبحانه و دورچین‌ها اعمال شده است. همچنین همانند سال گذشته، آب زمزم پنج لیتری هنگام بازگشت تحویل زائران می‌شود و هر زائر مجاز به حمل دو جامه‌دان یا چمدان تا سقف ۲۰ کیلوگرم است.

یاسر نباتی، مدیرکل نظارت بر امور کارگزاران زیارتی نیز به کاهش عوامل اجرایی و افزایش تعداد زائران، اشاره کرد.

جهروتی‌زاده، مدیرکل حراست سازمان حج و زیارت نیز بر رعایت قوانین عربستان و دقت در استفاده از فضای مجازی تاکید کرد و گفت: این موضوع از دغدغه‌های سال‌های گذشته بوده و باید در آموزش‌ها به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.