خنثی سازی حمله تروریست های داعش در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البیان، اتاق عملیات ارتش عراق در بغداد از خنثی سازی یک حمله تروریستی در پایتخت این کشور خبر داد.

براساس گزارش منابع امنیتی عراق، چند تروریست در جریان این عملیات به هلاکت رسیده‌اند

در بیانیه اتاق عملیات ارتش عراق آمده است: «براساس اطلاعات امنیتی دریافتی از دستگاه اطلاعات نظامی عراق نیروهای تیپ پنجم ارتش موفق شدند با اجرای یک عملیات موفقیت آمیز ۵ تن از تروریست‌ها را در شهرستان الطارمیه که قصد داشتند حمله‌ای را در بغداد (پایتخت عراق) ترتیب دهند به هلاکت برسانند.»

طبق این بیانیه نیروهای عشایری حشد شعبی و ارتش عراق پس از دریافت اطلاعات دقیق از محل حضور تروریست‌های داعشی در باغ‌هایی در الطارمیه اقدام به درگیری با تروریست‌ها کرده و موفق شدند ۵ تن از آنان را ازبین ببرند.