روایت زندگی یک عاشق سینما/اثری در ستایش زندگی، سینما و خاطره بازی

محمدرضا مالکی کارگردان نمایش «زندگی در لانگ شات یا مرگ در کلوز آپ» که این روزها در تالار مولوی روی صحنه است درباره اجرای این اثر نمایشی در دوران کرونا به خبرنگار مهر گفت: می توان گفت ما جزو خط شکن ها هستیم که در این بحران نمایشی را به صحنه برده ایم. تئاتر همیشه خانه اصلی ام بوده است و دلبستگی خاصی به آن دارم از همین رو در شرایطی که احساس کردم تئاتر نیاز به حمایت دارد و به هرحال افرادی باید چراغش را روشن نگه دارند، تصمیم گرفتم این نمایش را به صحنه بیاورم.

وی ادامه داد: خیلی ها من را از اجرای نمایش در این شرایط بازداشتند چون از نظرشان این کار ریسک زیادی داشت اما با وجودی که می دانستم ممکن است اجرا بار مالی نداشته باشد، تصمیم گرفتم «زندگی در لانگ شات یا مرگ در کلوز آپ» را به صحنه ببرم. من و گروهم بحث مالی را کنار گذاشتیم و با عشق و انرژی جلو آمدیم و کار را آماده نمایش کردیم.

مالکی درباره میزان استقبال و بازخوردهایی که از نمایش دیده است، توضیح داد: خوشبختانه با وجودی که نمایش ما روابط عمومی و مدیر تبلیغات ندارد اما دوستان و هنرمندان لطف کردند و در طول چند شبی که از اجرا گذشته است تبلیغ نمایش را در صفحات مجازی شان گذاشته اند اما در نهایت میزان حضور مخاطبان در سالن رضایت بخش نیست اما بازخوردها بسیار خوب است و هرکس کار را دیده با آن ارتباط برقرار کرده است.

وی افزود: هنرمندان و سینماگران زیادی را هم برای دیدن نمایش دعوت کرده ام که متاسفانه برخی از آنها پاسخ ندادند و تعدادی دیگر هم مساله کرونا را بهانه کردند. درست است که کرونا شوخی بردار نیست اما فعالیت های تئاتری با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در حال انجام است. سالن ها قبل از هر اجرا کاملا ضدعفونی می شوند و برای نصف ظرفیت هر سالن نیز بلیت فروشی انجام می گیرد و تماشاگران نیز با فاصله مناسب از یکدیگر در سالن می نشینند بنابراین حضور در یک سالن تئاتری خطری به مراتب کمتر از رفتن به رستوران و یا مترو و فضاهای دیگر دارد اما به نظر می رسد برخی از دوستان کرونا را بهانه کرده اند تا به تئاتر نروند.

بازیگر فیلم «روز صفر» درباره اجرای نمایش در تالار مولوی نیز توضیح داد: من سه بار برای اجرای نمایش در مجموعه تئاترشهر اقدام کردم که هربار گفتند نوبت اجرا به من نمی رسد چون مجموعه تعهدات قبلی از زمان ریاست آقای سعید اسدی دارد با این وجود می بینم، نمایش هایی که قبلا در نوبت هم نبودند و مثلا برگزیدگان جشنواره تئاتر «مقاومت» هستند در تئاترشهر روی صحنه می روند اما من بعد از ۲۰ سال فعالیت در تئاتر حق این را ندارم که یک نمایش تک نفره در این مجموعه به صحنه ببرم. بعد از به نتیجه نرسیدن برای اجرا در تئاتر شهر طرح نمایش را با امیرحسین حریری مدیر تالار مولوی در میان گذاشتم و او نیز از اجرای کار در این مجموعه استقبال کرد.

وی درباره مضمون نمایش بیان کرد: این اثر نمایشی درباره زندگی یکی از هنروران سینما به نام رضا مژده است. روزی فراخوان بازیگری به دست رضا مژده می رسد و او قرار است در ویدئویی یک دقیقه ای خودش را معرفی کند و همین مساله مجالی می شود برای روایت خاطراتی که از سینما داشته و نقشِ فیلم ها و کاراکترهای مختلف سینمایی در زندگی اش. از آنجا که من به واسطه دستیاری و حضور در پشت صحنه سینما با این افراد که عاشقانه سینما را دوست دارند، آشنا هستم، همیشه دغدغه ام این بوده که آنها را بشناسم و بدانم که دنیایشان چه شکلی است از این رو این نمایش تقدیم می شود به تمام بازیگران و هنرورانی که عاشقانه نقش های کوچکی را بازی کردند ولی هرگز دیده نشدند تا از آنها قدردانی شود و سینما همیشه بدهکار آنها خواهد بود. امثال رضا مژده در سینمای ما زیاد هستند و من علاقه مندم که دوستان سینماگر به دیدن این نمایش بنشینند چون رضا مژده دوست دارد کارش دیده شود و در غیر این صورت دلش می شکند!

مالکی در پایان صحبت هایش یادآور شد: من این متن نمایشی را با همکاری جواد خورشا براساس نوع بازیگری خودم نوشتم و تلاشم این بوده در میزانسن و فضاسازی به تئاتر نزدیک شوم نه اینکه تنها یک مونولوگ بلند را روی صحنه اجرا کنم. تلاش کردم در این اثر نمایشی از پشت صحنه سینما و روابط و دغدغه های هنرورها حرف بزنم چون این نمایش اثری در ستایش زندگی، سینما و خاطره بازی است.

نمایش «زندگی در لانگ شات یا مرگ در کلوز آپ» به نویسندگی محمدرضا مالکی و جواد خورشا و کارگردانی محمدرضا مالکی از بیست و هفتم بهمن در سالن کوچک تئاتر مولوی اجرای خود را آغاز کرده و همه روزه ساعت ۱۷ به صحنه می رود. در این مونولوگ نمایشی محمدرضا مالکی ایفای نقش می کند.