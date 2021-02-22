چین خواستار اصلاح رابطه پکن-واشنگتن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وانگ ئی وزیر خارجه چین می‌گوید پکن-واشنگتن می‌توانند در صورت اصلاح رابطه آسیب دیده خود، درباره مسائلی چون تغییرات اقلیمی و همه گیری کرونا، با یکدیگر همکاری کنند.

وی ادامه داد: چین آماده گشودن باب مذاکرات سازنده با آمریکا آن هم در شرایطی است که طی چهار سال گذشته، رابطه دو کشور به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

وانگ همچنین از دولت بایدن خواست تعرفه‌های گمرکی علیه کالاهای چینی را لغو کرده و به سیاست نامعقول سرکوب شرکت‌های فناوری چین پایان دهد.

وزیر خارجه چین از واشنگتن خواست با احترام به منافع پکن، از مخدوش کردن چهره حزب کمونیست چین دست بردارد و مداخله در امور داخلی این کشور و تحریک جدایی طلبان تایوانی را متوقف کند.

این اظهارات وانگ پس از آن ایراد شد که جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا، طی نشست مجازی کنفرانس امنیتی مونیخ، مدعی شد که خود را برای چالش بلندمدت با چین آماده کرده است.