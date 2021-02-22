مسعود حیدری نویسنده و خبرنگار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بهتازگی کتاب «مهندس پهپادی» را با همکاری انتشارات سیمای دانش منتشر کردهام که همزمان با سهشنبه ۵ اسفند روز مهندس به بازار نشر عرضه میشود.
وی افزود: حتما شنیدهاید یکمهندس خوب و موفق باید با بهترین نمره در یکی از معتبرترین دانشگاهها فارغالتحصیل شده باشد. بله چنینچیزی درست است و میدانیم که پایه علمی مهم و تاثیرگذار است اما در کتاب «مهندس پهپادی» به این نتیجه میرسیم که یک مهندس موفق، فقط نباید یک نخبه علمی، یا فارغالتحصیل یک دانشگاه خوب یا خاص باشد.
اینخبرنگار درباره کتاب «مهندس پهپادی» گفت: در اینکتاب تلاش کردهام مفاهیم و کاربرد پهپاد را در زمینههای مهندسی با زبان ساده تشریح کنم. همچنین سعی کردم مطالبی که در کتاب میآورم، کاربردی باشند و نمونههای عملی را هم به آنها اضافه کردهام.
حیدری در معرفی بیشتر خود بهعنوان مولف کتاب «مهندس پهپادی» گفت: متولد سال ۷۴ و دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران، عضو رسمی نظام مهندسی و دارای گواهینامه دو زبانه خلبانی مولتی روتور و پهپاد هستم. که امیدوارم موفق شده باشم از تجربیاتم در اینزمینهها به خوبی در نگارش کتاب استفاده کرده باشم. مطالعه اینکتاب از طریق پایگاه اینترنتی طاقچه فراهم شده است.
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