خون رهبران شهید مقاومت اسلامی عامل اصلی پیروزی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد حسن اختری، مدیرعامل بنیاد بین المللی عاشورا در وبینار بین المللی رهبران شهید سمبل ایثار و پیروزی که توسط مرکز امت واحده و با همکاری بنیاد بین المللی عاشورا و آستان قدس رضوی برگزار شد، با اشاره به اهمیت ایام ماه مبارک رجب، اظهار کرد: بزرگداشت یاد رهبران مقاومت اسلامی که جان خود را برای دفاع از اسلام فدا کردند و با تاسی از انقلاب امام حسین (ع) توانستند با دشمن صهیونیستی رویارویی کنند و کلمه حق را استوار سازند.

وی افزود: این رهبران به دور از جبهه ها نبودند و از دور رزمندگان را تشویق به جهاد نمی کردند بلکه خود در خط مقدم جبهه با شجاعت و دلاوری در رویارویی با دشمن قرار می گرفتند و در جبهه های جهاد مانند سید عباس موسوی، شهید عماد مغنیه و شهید قاسم سلیمانی جان خود را نثار اسلام نمودند.

سید فادی السید، رئیس مرکز امت واحده نیز درخصوص مفهوم رهبری از دیدگاه اسلام گفت: این مفهوم باید در جامعه بر مبنای سیره عملی و نظری پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار از بعد اجتماعی و سیاسی به مرحله اجرا درآید.

وی با اشاره به ویژگی های عرفانی، اخلاقی، زهد و تقوای رهبران شهید، افزود: این رهبران تلاش کردند تا طرح حضرت امام خمینی (ره) برای بیدار امت و یاری مستضعفین را عملیاتی کنند.

سید فیصل شکر، معاون حزب الله در منطقه بقاع لبنان در بخشی از این وبینار با اشاره به شباهت ویژگی های شهدای مقاومت به بزرگان تاریخ اسلام، بیان کرد: شهید محمد باقر صدر درباره شهید عباس موسوی گفتند ایشان پاره تن من است و سید عباس موسوی فردی عهادی نبود بلکه یک شخصیت منحصر به فرد و فداکار بود.

وی افزود: شهید سید عباس موسوی از این نعمت برخوردار بود که در نجف اشرف همراه حضرت امام خمینی (ره) باشد و پس از تهاجم رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۲ به لبنان به بیروت بازگشت و به تکالیف الهی در رویارویی با دشمن غاصب عمل کرد و مقاومت را از آنجا به وجود آورد.

شیخ ادیب حیدر، عضو شورای مرکزی حزب الله نیز با بیان خاطرات خود راجع به دیدار با رهبران شهید مقاومت در نجف اشرف، گفت: آنها به وصیت شهید محمد باقر صدر عمل کردند و پس از بازگشت به لبنان نماز جمعه را برپا کرده و وارد میدان مبارزه شدند.

شیخ «راغب راغب حرب» فرزند شهید شیخ «راغب حرب» در این وبینار بین المللی تصریح کرد: شهدای مقاومت با اخلاص خود توانستند مقاومت را در تاریخ به وجود آورند و با دیدگاه و شناخت و بصیرت خود توانستند نسل جدید را تربیت کنند که این نسل ضمن ایمان به اسلام ناب و اصیل توانستند پیرو ولایت فقیه و اسلام ناب محمدی باشند.

«هدی الموسوی» خواهر شهید «سید عباس موسوی» نیز اظهارداشت: رفتار و سلوک رهبران شهید بر مبنای تعالیم پیامبر اسلام، خدمت به مردم و جهاد با دشمنان است، آنها توانستند معادلات را برهم بزنند و دشمن صهیونیستی را ناکام بگذارند آنها قهرمانانی را در کشورهای مختلف از جمله یمن تربیت کردند.

وی افزود: شهید سید عباس موسوی علم و عمل را باهم درآمیخت و توانست در کنار جهاد، سلوک و عرفان و تقوا نیز داشته باشد.

سید یاسرعباس موسوی فرزند دبیرکل سابق حزب الله هم در این وبینار گفت: شهید سید عباس موسوی همواره بر گفتمان بین مردم و رهبران تاکید داشتند و تلاش بسیاری کرد میان مذاهب و طوائف اسلامی و غیراسلامی هم افزایی ایجاد کند و با سفر به کشورهای مختلف با اخلاق و ایمان حقیقی، آنها را جمع کند و آنها را از تفرقه و اختلاف دور کند.

وی با بیان اینکه اصلاح و تقریب میان مذاهب و طوائف اسلامی و غیر اسلامی از اهداف شهید موسوی بود، گفت: شهید موسوی تلاش می کرد این گروهها در راه اهداف مقدس یعنی آزادی قدس شریف، ید واحد تشکیل دهند.

در پایان این وبینار قطعنامه ای با محورهای ذیل صادر شد:

- یکی از عوامل پیروزی نهضت و قیام مردمی در جهان، خون رهبران شهید مقاومت اسلامی است زیرا این رهبران پیشتازان مبارزه و زهد می باشند.

- پیروی از سیره نظری و عملی امام حسین (ع) د به عنوان الگوی حسنه رهبران مقاومت اسلامی در جبهه های مبارزه علیه دشمن قرار گرفته است.

- نور و پرتو ولایت برگرفته از علم و بصیرت است که رهبران شهید مقاومت از آن بهره گرفته اند.

- انقلاب اسلامی ایران رحمت و خیر و پشتیبان مستضعفین در برابر مستکبرین و دشمنان خدا می باشد.

- راه ولایت فقیه به عنوان شناخت روشن و برگرفته از اسلام محمدی اصیل و به دور از مصلحت گرایی و هوای نفس است.

- ضرورت آمیختن علم و عمل و عشق به پروردگار و جهاد و تقوی

- رهبری به عنوان ابزار کارآمد در جهاد با دشمنان و خدمت به مردم است.

- تلاش مضاعف برای تحقق وحدت عملی در مسائل مهم و بزرگ به ویژه مسله فلسطین یک ضرورت است.

- تأکید بر گفت و گو و تقریب و همبستگی بین مذاهب اسلامی