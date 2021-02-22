به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاستجمهوری، محمود واعظی امروز(دوشنبه) در آئین افتتاح ۶ طرح فناورانه و زیرساختی بانک صنعت و معدن، با تبریک ولادت حضرت جوادالائمه (ع) اظهارداشت: اینکه امروز مسؤولان جمهوری اسلامی پس از یکهزار روز جنگ اقتصادی و تحریم همه جانبه و بیسابقه که شیوع کرونا نیز سختیهای آن را مضاعف کرده بود، عزتمندانه با جهان سخن میگویند ناشی از ایستادگی و صلابت مردم و رهبری انقلاب است که باید با تلاش مضاعف در دوره گشایش پس از سختیها، از آن تجلیل و قدردانی شایسته شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه هدف دشمن از تحریمها و جنگ اقتصادی تمام عیار، رسیدن به نتیجه دلخواهشان در یک دوره سه ماهه بود، گفت: دشمن فکر میکرد با وضع تحریمهای سنگین و بیسابقه نهایتاً در مدت سه ماه مردم را در جمهوری اسلامی مقابل حاکمیت قرار داده و میتوانند حکومت مطلوب خود را در این کشور روی کار بیاورند و به هیچوجه گمان نمیکرد که مردم ایران میتوانند بیش از یکهزار روز در برابر این تحریمها با سربلندی ایستادگی کنند.
واعظی با تاکید بر نقش مهم تلاشهای همگانی و تقویت امید در جامعه در رسیدن به پیروزی افزود: امروز که همه از دنیای بدون ترامپ خوشحال هستند باید بدانند که جمهوری اسلامی نیز در رأی نیاوردن ترامپ مؤثر بود و باید قدردان جمهوری اسلامی بابت این موضوع باشند.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: اگرچه اشتباهات ترامپ در عرصههای مختلف در رأی نیاوردن او در انتخابات اخیر مؤثر بود اما سیاستهای ترامپ در برابر ایران نیز سهم قابل ملاحظهای در رأی نیاوردن او داشت. سیاست فشار حداکثری سیاست شکستخوردهای بود و پیش از انتخابات آمریکا بر این نکته تاکید کردم و گفتم که چه بایدن و چه ترامپ در انتخابات آمریکا پیروز شود، سیاست فشار حداکثری شکست خورده و دیگر کارآیی ندارد.
واعظی ادامه داد: وزیر امور خارجه آمریکا نیز بر این نکته تصریح کرد که سیاست فشار حداکثری شکست خورده و دیگر نمیتواند ادامه یابد. از سوی دیگر اعلام انصراف آمریکا از تلاش برای فعال کردن مکانیسم ماشه به معنی شکست جنگ اقتصادی و فشار حداکثری و اثبات حقانیت ملت ایران است.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به مباحث مطرح درباره بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریمها خاطرنشان کرد: شاید این مسیر با فراز و فرودهایی همراه باشد ولی قطعاً تحریمها و همه ۱۶۰۰ تحریمی که دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی وضع کرد، برطرف خواهد شد.
واعظی با بیان اینکه قطعاً شرایط کشور در سال ۱۴۰۰ در عرصه روابط خارجی، روابط بانکی و روابط اقتصادی با دنیا متفاوت با امروز خواهد بود، اظهار داشت: البته مسیر آسانی پیش رو نداریم چرا که دشمنان پیش روی ما صف کشیدهاند، امروز میبینیم که چگونه نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای ممانعت از بازگشت آمریکا به برجام دست و پا میزند و به تبع وی، برخی کشورهای عربی منطقه نیز با بازگشت آمریکا به برجام مخالفت میکنند و علاوه بر تندروهای داخلی آمریکا نیز نگران بازگشت آمریکا به برجام هستند، اما با این وصف امیدواریم تلاشهای آنها ناکام بماند.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: در یک هفته گذشته شاهد آن بودیم که چقدر درباره نحوه اجرای مصوبه مجلس فضاسازی شد و اینگونه عنوان شد که با اجرای قانون مصوب مجلس، برجام به طور کلی به هم میخورد اما دیروز و با حضور مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی شاهد مذاکراتی بسیار مفید و مثبت بودیم که نقطه پایانی بر این فضاسازیها بود.
وی اضافه کرد: تبلیغات منفی درباره اجرای قانون مصوب مجلس حتی بر روی بازار بورس و ارز تأثیر گذاشته بود اما دیروز با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به توافقی رسیدیم که بر اساس آن قانون مجلس برای توقف پروتکل الحاقی اجرا میشود و آژانس میتواند از این پس وظایف نظارتی خود را نه در چارچوب پروتکل الحاقی بلکه بر اساس مفاد پادمان هستهای انجام دهد.
واعظی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی همواره اعلام کرده که ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست و بر این اساس مخالفت اصولی با نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی نداشته است اما همواره بر حق خود در بهرهمندی از کاربردهای صلح آمیز انرژی هستهای پافشاری کرده است.
رئیس دفتر رئیسجمهور در ادامه تصریح کرد: نکته مهم دیگری که در اینجا وجود دارد این است که موضوع چگونگی رسیدگی به دو لایحه مرتبط به اف. ای. تی. اف که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است در صورت رفع تحریمها اهمیت مضاعفی پیدا میکند. وقتی تحریمها برطرف شوند آن وقت خیلی مهم است که ما دچار خودتحریمی نباشیم و امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند در این زمینه تصمیم درستی بگیرد که پاسخگوی نیازها و مصالح و منافع عمومی باشد.
رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی، بانکها و همه کسانی که در عرصه اقتصادی تلاش میکنند باید خود را برای شرایط جدید آماده کنند تا بتوانند برای گسترش بازارهای صادراتی بیشتر کار کنند. دولت در این زمینه برنامهریزیهای لازم را انجام داده است و نگاه دولت به بودجه ۱۴۰۰ نیز برگرفته از همین برنامهریزی بوده است
واعظی اظهار داشت: اینکه در چنین شرایطی هر هفته حجم عظیمی پروژه افتتاح شده است نشان میدهد که بانکها، بخش خصوصی، بخش دولتی و همه فعالان عرصههای اقتصادی دست به دست هم داده و تلاش کردند اقتصاد کشور را سر پا نگاه دارند و بر خود لازم میدانم که از همه این تلاشها و زحمات قدردانی کنم.
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