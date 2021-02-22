به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان وزیر نیرو، روز سه‌شنبه ۲۵۶ طرح آبرسانی روستایی را در ۹ استان آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، یزد، ایلام، فارس و قزوین از طریق ویدئو کنفرانس به بهره‌برداری می‌رساند.

بر اساس این گزارش، این طرح‌ها با اجرای ۴۴۲ کیلومتر خط انتقال، ۶۰۵ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه، ۲۰ هزار و ۷۰ مترمکعب مخازن ذخیره و با سرمایه‌گذاری ۳۳۹.۸ میلیارد تومان، جمعیتی بالغ بر ۱۷۲ هزار و ۲۰۶ نفر از هموطنان روستایی را تحت پوشش آب سالم و پایدار قرار می‌دهد.