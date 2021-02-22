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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰:۱۰

طرح‌های آبرسانی ۲۵۶ روستا فردا افتتاح می‌شود

طرح‌های آبرسانی ۲۵۶ روستا فردا افتتاح می‌شود

طرح‌های آبرسانی در ۲۵۶ روستا از ۹ استان کشور با سرمایه‌گذاری ۳۳۹.۸ میلیارد تومان، فردا در قالب چهل و دومین هفته پویش # هرهفته_الف_ب_ایران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان وزیر نیرو، روز سه‌شنبه ۲۵۶ طرح آبرسانی روستایی را در ۹ استان آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، یزد، ایلام، فارس و قزوین از طریق ویدئو کنفرانس به بهره‌برداری می‌رساند.

بر اساس این گزارش، این طرح‌ها با اجرای ۴۴۲ کیلومتر خط انتقال، ۶۰۵ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه، ۲۰ هزار و ۷۰ مترمکعب مخازن ذخیره و با سرمایه‌گذاری ۳۳۹.۸ میلیارد تومان، جمعیتی بالغ بر ۱۷۲ هزار و ۲۰۶ نفر از هموطنان روستایی را تحت پوشش آب سالم و پایدار قرار می‌دهد.

کد مطلب 5153900

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