هنوز هم احتمال انتقام ایران در خصوص ترور سردار سلیمانی پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه طی سخنانی با طرح این ادعا که واشنگتن در حال افزایش تلاش‌های خود برای نجات برجام است، گفت که ایران از هرگونه اقدام تحریک آمیز در این خصوص پرهیز کند.

مکنزی گفت: من فکر می‌کنم اکنون زمان خوبی برای همه باشد تا بتوانند هوشیارانه و محتاطانه رفتار کرده تا ببینند چه خواهد شد. من فکر می‌کنم آنها (ایران) می‌خواهند به عنوان عضوی مسئولیت پذیر در خانواده ملل و عضوی با ثبات در منطقه باشند.

فرمانده نیروهای آمریکایی با اشاره به اقدام دولت کشورش در ترور سردار سلیمانی تأکید کرد: هنوز این خطر وجود دارد که آنها چنین اقدام (تلافی جویانه‌ای) را در ذهن داشته باشند. ما به طور پیوسته میزان محافظت از نیروهای خود در منطقه را ارزیابی می‌کنیم. ما به شدت حواسمان به این موضوع هست. بنابراین مطمئن هستم که برای همه چیز آمادگی داریم.

مکنزی که این سخنان را در جریان بازدید خود از عمان و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور ایراد می‌کرد، در بخش دیگری از ادعاهایش افزود: من یک فرمانده سالخورده دریایی هستم. بارها و بارها خطر در بسیاری از نقاط پیش روی من بوده است. ما اقدامات خوبی برای محافظت از نیروهایمان انجام داده‌ایم.