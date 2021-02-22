به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور، جلال بهرامی از آزادراه غدیر به عنوان حلقه اتصال تمامی آزادراه‌های استان تهران و البرز یاد کرد و گفت: این آزادراه از چهار استان قزوین، البرز، مرکزی و تهران عبور می‌کند و به همین دلیل دسترسی‌های مناسبی برای آن طراحی و اجرا شده است. آزادراه غدیر دارای ۸ تبادل بزرگ، ۱۰ پل تقاطع با راه‌های فرعی و راه‌آهن و همچنین سه پل بزرگ رودخانه‌ای است؛ به گونه‌ای که تمام شریان‌های آزادراهی غرب، جنوب و جنوب شرق منتهی به استان‌های البرز و تهران را قطع می‌کند.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: این آزادراه سومین آزادراه بزرگ کشور و مؤثرترین پروژه راهسازی برای پایتخت و استان البرز است.

بهرامی همچنین آزادراه غدیر را بخشی از کریدور اصلی جاده تاریخی ابریشم دانست و گفت: این آزادراه تکمیل‌کننده کریدور شمال-جنوب و کریدور غرب به شرق است که از مرز بازرگان در غرب کشور تا مرز سرخس در شرق کشور امتداد پیدا می‌کند.

وی آزادراه غدیر را موجب افزایش مزایای ترانزیت بین المللی در شبکه حمل و نقل کشور معرفی کرد و گفت: آزادراه غدیر به عنوان یک شاهراه اصلی و یک شریان حیاتی در هر دو کریدور نقش مهم و اساسی ایفا می‌کند و هم در حوزه ملی و هم در حوزه فراملی می‌تواند تأثیرات مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تکمیل شبکه حمل و نقل به ویژه آزادراهی را در توسعه و حفظ امنیت کشور ضروری معرفی کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های اساسی برای کلانشهر تهران و وجود شبکه آزادراهی و بزرگراهی در تهران و شهرهای بزرگ همجوار یکی از این راهکارها است. این آزادراه نقش پدافند غیرعامل برای پایتخت دارد که موجب افزایش سطح امنیت ملی می‌شود.

بهرامی از پیشرفت فیزیکی بالای ۸۵ درصد در ۹ پروژه آزادراهی خبر داد و گفت: هم اکنون طول شبکه آزادراهی کشور ۲۵۰۰ کیلومتر است و در حال حاضر نیز ۶۶۰ کیلومتر آزادراه در دست ساخت است که تا پایان سال ۱۴۰۰ طول شبکه آزادراهی کشور ۲۵ درصد افزایش یافته و به ۳۱۰۰ کیلومتر می‌رسد.