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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۲۲

هفته بیستم لیگ فوتبال پرتغال؛

پیروزی پورتو با پاس گل طارمی مقابل تیم عابدزاده و علیپور

پیروزی پورتو با پاس گل طارمی مقابل تیم عابدزاده و علیپور

تیم فوتبال پورتو در هفته بیستم لیگ فوتبال پرتغال برابر تیم ماریتیمو به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو شب گذشته در چارچوب هفته بیستم لیگ فوتبال پرتغال به مصاف تیم ماریتیمو رفت که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود پورتو تمام شد.

در تیم پورتو مهدی طارمی و در ترکیب تیم ماریتیمو امیر عابدزاده دروازه بان ایرانی از ابتدا در ترکیب حضور داشتند. طارمی در این بازی موفق به گلزنی نشد اما در دقیقه ۱۴ پاس گل نخست تیمش را دارد.

علی علیپور مهاجم ایرانی تیم ماریتیمو هم در دقیقه ۷۵ و زمانی که بازی با تساوی یک - یک دنبال می‌شد وارد زمین شد اما نتوانست گلزنی کند.

گل برتری تیم پورتو در دقیقه ۹۰ توسط «اوتایوو» از نقطه پنالتی به ثمر رسید.

پورتو با این برد ۴۴ امتیازی شد و به ۱۰ امتیازی تیم اسپورتینگِ صدرنشین رسید. پورتو در مسابقه بعدی خود در یک بازی حساس باید به مصاف اسپورتینگ برود.

این مسابقه برای «سرجیو کونسیسائو» سرمربی تیم پورتو هم ویژه بود چرا که وی دویستمین بازی خود را در نقش مربی روی نیمکت پورتو تجربه می‌کرد. باشگاه پورتو به همین مناسبت پیراهنی را باشماره ۲۰۰ به سرمربی خود اهدا کرد.

کد مطلب 5154056

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