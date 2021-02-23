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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۰۴

از صبح امروز؛

بیست و یکمین نمایشگاه تلکام آغاز به کار کرد

بیست و یکمین نمایشگاه تلکام آغاز به کار کرد

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و راه حل های نوآورانه (ایران تلکام ۹۹) صبح امروز افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه تلکام صبح امروز سه شنبه با حضور وزیر ارتباطات در نمایشگاه بین المللی تهران رونمایی شد.

در این نمایشگاه شرکت‌های فعال مخابرات و راه حل های نوآورانه در حوزه ارتباطات آخرین دستاوردهای خود را در سه سالن نمایشگاه در معرض بازدید عموم قرار داده است.

گفته می‌شود حدود ۱۱۰ شرکت حوزه ICT در این نمایشگاه حضور دارد.

این نمایشگاه تا ۸ اسفند ماه برای بازدید عموم برپاست و گفته می‌شود پروتکل‌های بهداشتی در این نمایشگاه به کار گرفته شده است. با این حال در مراسم افتتاح نمایشگاه شاهد حجم گسترده ای از افراد در این نمایشگاه هستیم که با شعار رعایت پروتکل‌های بهداشتی فاصله دارد.

کد مطلب 5154283

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