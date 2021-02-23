از صبح امروز؛ بیست و یکمین نمایشگاه تلکام آغاز به کار کرد

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و راه حل های نوآورانه (ایران تلکام ۹۹) صبح امروز افتتاح شد.