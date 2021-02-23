تعطیلی مرکز پژوهشها به دست شورای شهر پنجم جای تاسف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در جریان «ادغام دو معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی» با اشاره به وضعیت مرکز پژوهش‌های شورای شهر تهران گفت: مسئله توجه به پژوهش به خصوص در عرصه نظارت بر مدیریت شهری و قانون گذاری دارای اهمیت بوده و با تصمیم هیأت رئیسه مرکز پژوهش‌های شورای شهر تهران سه سال است که تعطیل شده است.

وی افزود: مرکز مطالعات شهر تهران بنا بوده تا استقلال داشته باشد و همه پژوهش‌های تهران را نه تنها در شهرداری بلکه کل شهر تهران انجام دهد. باید ارزیابی کنیم که این کار درست بوده اما به نظر من غلط بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس زیر نظر رئیس مجلس و مرکز پژوهش‌های مرکز تشخیص مصلحت نظام و زیر نظر مرکز است. مسئله پژوهش بسیار مهم است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر ادامه داد: باید کارها، قانون گذاری، نظارت‌ها و اجراها مبتنی بر پژوهش و مطالعه باشد و اصلی ترین ایرادهای ما بر پروژه‌های عمرانی و … این بوده که مبتنی بر پژوهش و مطالعه نیست.

فراهانی گفت: امروز حداقل این پژوهش‌ها باید برای بررسی لوایح در اختیار ما قرار می‌گرفت. واقعیت این است که افول پژوهش در شأن شورای پنجم نیست و باید ارتقا پیدا کند و پیشنهاد احیا مجدد مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تهران را می‌دهم و باید مرکز مستقل برای پشتیبانی نمایندگان مردم باشد.

وی تاکید کرد: متاسفیم شوراهای بسیاری از کلان شهرها مرکز پژوهش‌ها دارد و ما به دست خودمان این مرکز را تعطیل کردیم.