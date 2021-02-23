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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۲۶

فیلمبرداری «رد و بدل» به پایان رسید/ یک درام اجتماعی

فیلمبرداری «رد و بدل» به پایان رسید/ یک درام اجتماعی

فیلمبرداری فیلم کوتاه «رد و بدل» به کارگردانی برزان رستمی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم کوتاه «رد و بدل» به کارگردانی و نویسندگی برزان رستمی در تهران به اتمام رسید.

فیلم کوتاه «رد و بدل» یک درام اجتماعی است.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کنندگان: وحید جبارزاده، اباصلت سلیمان نژاد، مجری طرح: موسسه هفتمین شهر هنر ایرانیان، بازیگران حسین فلاح، سوگل طهماسبی، سامرند معروفی، امیر ستوده، شراره منصورآبادی، بتی قربانی، صالح علوی زاده، رضا مرشد، محمد رضا خادمی، مدیر فیلمبرداری: آریو متوقع مشاور هنری پروژه: شهرزاد حسنین و دستیار کارگردان: حامد دین محمدی

کد مطلب 5154519
زهرا منصوری

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