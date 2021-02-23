به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نامی در نشستی خبری با انتقاد از سیاست گذاری‌های دولت در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: صنعت مکانیزاسیون کشاورزی کشور در حال فروپاشی است و اعداد و ارقامی که مسئولان دولتی در رسانه‌ها اعلام می‌کنند فقط برای گزارش عملکرد دولتی کاربرد داخلی دارد و آنچه در کف بازار اتفاق می‌افتد بسیار متفاوت‌تر است و در این میان صنعتگر و کشاورز در حال از بین رفتن هستند.



وی با اشاره اینکه سیاست گذاری‌های نادرست دوسال اخیر و دخالتهای غیرقانونی در توزیع و قیمتهای دستوری، شدیداً به صنعت تولید ماشین‌های کشاورزی کشور آسیب زده است، افزود: به عنوان مثال در بحث تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی، هدف این بود که این یارانه به سفره مردم برسد اما عملاً به مردم نرسید؛ ساختار دولتی نه هوشمندی ویژه ای برای کنترل و توزیع یارانه و سوبسید دارند و نه از نظر اطمینان از صحت اجرای دقیق سیاست‌ها و برنامه‌ها راهکار قابل اتکایی دارند، بنابر شاید بهتر باشد از یارانه‌هایی که باید به دست مردم برساند و نمی‌تواند این کار را انجام دهد، صرفنظر و از هدر رفت منابع محدود موجود جلوگیری کرد.



نامی با اشاره به اینکه بعضاً لایه‌های اجرایی دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌دانند، گفت: برای همین است که ساختار تشکل‌ها و حتی اتاق بازرگانی هم آرام آرام شکل دولتی به خود می‌گیرد.



رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی تاکید کرد: در این میان مدیران دولتی خود را موظف به پاسخگویی به مطالبات و سوالات بخش خصوصی و شفاف سازی اقدامات و تصمیمات صورت گرفته خود نمی‌دانند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه میان گرانفروشی و تورم تفاوت وجود دارد، گفت: گرانفروشی یعنی اینکه صنعتگر قبلاً به ۱۰ درصد سود در فروش ماشین آلات راضی بوده اما الان بخواهد آن را با ۳۰ درصد سود عرضه کند در حالیکه علیرغم تغییر قیمتها سود صنعت هم از قبل پایین‌تر آمده. وقتی که مؤلفه‌های تولید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته، چه راهکاری وجود دارد که تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی بتوانند با حداقل سود ادامه دهند؟



وی با بیان اینکه ماشین آلات کشاورزی شامل سه دسته تراکتور، کمباین و سایر ماشین آلات هستند، افزود: در دو دسته اول که توسط تراکتورسازی ایران و کمباین سازی اراک تولید می‌شوند، تقریباً با انحصار تولید مواجه هستیم ضمن اینکه آستانه سود شرکت‌های ما به شدت کاهش یافته و اثر این موضوع زمانی مشخص خواهد شد که انحراف سرمایه اتفاق بیفتد و تولیدکنندگان به تولید قطعات خودرو یا کالای دیگر روی آورند که بسیار امر نگران کننده‌ای است.



نامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی مسئولان به ما اتهام احتکار و گران فروشی وارد کرده اند، گفت: ما خودمان مواد اولیه تولید را گران می خریم. همچنین کل سهم ماشین آلات در هزینه تولید گندم ۵ درصد است که نسبت به هزینه‌های دیگر از جمله کود و سم رقم خیلی زیادی نیست.



وی ضمن انتقاد از دخالت دولت در توزیع افزود: صنعتگران با کشاورزان به تعادل و توازن قیمت کالارسیده بودند ولی دخالت مرکز توسعه ماشین‌های کشاورزی وزارت جهاد و تعیین سهمیه بندی منجر به ایجاد نابسامانی‌های گسترده در این حوزه شده است.



نامی از انحراف واگذاری ماشین آلات در مسیر توزیع خبر داد و گفت: این امر منجر به ایجاد فاصله‌های قیمتی چندین برابر شده است.



وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی خود در این انحراف نقش دارد؟، گفت: ترکیبی از دلال بخش خصوصی و کارگزار دولتی این کار را انجام می‌دهند. بدون این کار غیر ممکن است که ماشین آلات سر از بازار سیاه در آورند و مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد بستر این انحراف را ایجاد کرده و اصرار بر ادامه دارد.



وی با بیان اینکه در هیچ کجای شرح وظایف مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی قید نشده که این مرکز متولی توزیع و قیمت گذاری است، گفت: اگر دولت دست از دخالت در این حوزه بردارد قیمت ماشین آلات متعادل می‌شود حتی تقاضای غیرواقعی خرید و نرخ تراکتور در بازار کاهش خواهد یافت.



رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی ادامه داد: دخالت دولت در این زمینه و سهمیه بندی و سایر اقداماتی که انجام می‌دهد برای ما حدود ۱۰ درصد هزینه دارد که در صورت حذف دخالت دولت، این ۱۰ درصد نیز از بین می‌رود و قیمتهای ادوات کشاورزی کاهش می‌یابد.