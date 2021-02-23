با درگذشت «نقاش» جهان اسلام یک مبارز و متفکر برجسته را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر پیشین عراق به درگذشت «انیس نقاش» متفکر و پژوهشگر برجسته جهان عرب واکنش نشان داد. وی در این خصوص گفت: لازم است که درگذشت انیس نقاش را به جهان عرب، جهان اسلام و آزادگانِ جهان تسلیت بگوییم.

بر اساس این گزارش، عبدالمهدی افزود: انیس نقاش زندگی خود را در مسیر دفاع از قضایای عادلانه و نیز دفاع از فلسطین گذراند. او نه تنها یک پژوهشگر و متفکر برجسته بود، بلکه روزگاری را نیز به عنوان رزمنده در میدان نبرد سپری کرد.

در همین حال، عطاء الله حنا، سر اسقف مسیحیان ارتدوکس در قدس اشغالی نیز در این خصوص گفت: انیس نقاش یک مبارزِ بزرگ بود. درگذشت او خسارت و فقدان بزرگی برای جهان اسلام و جهان عرب محسوب می‌شود.

سر اسقف مسیحیان ارتدوکس در قدس اشغالی همچنین اظهار داشت: او همواره از مسأله فلسطین دفاع کرد و در این مسیر نیز تاوان سختی را پرداخت کرد. او همواره در مسیر اصول و ارزش‌هایی که به آنها اعتقاد داشت، گام برداشت.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: انیس نقاش معتقد بود که آزادی جز از مسیر فداکارای محقق نمی‌شود. پیام او این بود که ما در جهان اسلام قطعاً پیروز خواهیم شد. بدون شک، امتی که انیس نقاش و امثال او جزئی از آن هستند، در نهایت به پیروزی خواهد رسید.

سر اسقف مسیحیان ارتدوکس در قدس اشغالی در ادامه اظهار داشت: نقاش یک انسانِ صادق و در عینِ حال مستحکم بود. او همواره حکیمانه رفتار می‌کرد و هیچگاه تحت تأثیر شرایط ناگوار قرار نگرفت. فلسطینیان با جان و دل به سخنان این مَرد بزرگ گوش فرا می‌دادند. او تا آخرین لحظه از فلسطین حمایت کرد.