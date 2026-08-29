اسدی: شیراز دیگر ظرفیت توسعه سنتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی ظهر شنبه در مراسم بهرهبرداری از تصفیهخانه سبزآب شیراز، با اشاره به شتاب اجرای پروژههای عمرانی در این کلانشهر گفت: امروز بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریت شهری به اجرای طرحهایی اختصاص یافته که مستقیماً با کیفیت زندگی شهروندان و آینده توسعه شیراز ارتباط دارد.
وی با بیان اینکه ۴۰ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان در شیراز در حال اجراست، افزود: حجم عملیات عمرانی در این شهر به اندازهای است که در محدوده ۲۵ هزار هکتاری شیراز، تقریباً به ازای هر هزار مترمربع یک پروژه در حال اجراست.
توسعه مترو؛ عبور از ترافیک روی زمین
شهردار شیراز توسعه حملونقل ریلی را یکی از محورهای اصلی مدیریت شهری دانست و گفت: شیراز پس از تهران، از نظر تعداد و طول ایستگاههای مترو در جایگاه نخست کلانشهرهای کشور قرار دارد.
اسدی ادامه داد: هماکنون چهار خط مترو به صورت همزمان در حال اجراست و خطوط یک و دو نیز در بخش مسافری فعال هستند.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه حملونقل زیرزمینی در شیراز، افزود: این شهر در مسیر تبدیل شدن به یک شهر زیرزمینی قرار دارد و توسعه مترو میتواند بخشی از فشار ناشی از افزایش سفرهای درونشهری و مشکلات ترافیکی را کاهش دهد.
محیطزیست؛ از شعار تا اجرای پروژه
شهردار شیراز همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه محیطزیست گفت: شیراز در میان ۸۰ شهر آسیایی عنوان پایتخت محیطزیست آسیا را به دست آورده و از سوی دیگر، به گفته وی این کلانشهر تنها شهر بزرگ کشور است که در طول سال روز آلوده ندارد.
اسدی با اشاره به توسعه فضای سبز شهری اظهار کرد: طی چهار سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نهال و ۱۵ میلیون بذر در شیراز کاشته شده است.
وی ادامه داد: مدیریت شهری در کنار توسعه فضای سبز، موضوع حفظ و تملک باغهای بزرگ را نیز دنبال کرده و در همین راستا باغ ۲۳۰ هکتاری در محدوده برنامه مهندسین سهگوش و ایرانی تملک شده است.
شهردار شیراز گفت: هدف این است که این عرصهها با ایجاد مسیرهای پیادهروی و دوچرخهسواری به فضاهایی عمومی برای استفاده شهروندان تبدیل شوند.
پساب؛ ظرفیتی که نباید هدر برود
اسدی در ادامه به بهرهبرداری از تصفیهخانه سبزآب اشاره کرد و گفت: خروجی این تصفیهخانه مشابه یک رودخانه است و اجرای آن میتواند در مدیریت منابع آبی و استفاده مجدد از پساب نقش مؤثری داشته باشد.
وی با قدردانی از مشاوران و پیمانکاران پروژه افزود: اجرای این طرح با توجه به استفاده از تجهیزات ارزبر، نیازمند تلاش و هماهنگی ویژهای بود که در نهایت به بهرهبرداری از تصفیهخانه منجر شد.
شهردار شیراز همچنین از افتتاح شهر آبی شیراز با زیربنای ۸۷ هزار مترمربع در روزهای آینده خبر داد و گفت: این پروژه نیز همزمان با برنامههای هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
اسدی تأکید کرد: مسیر توسعه شیراز باید به گونهای دنبال شود که در کنار اجرای پروژههای بزرگ عمرانی، حفظ محیطزیست، توسعه فضای سبز، مدیریت منابع آب و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیز در اولویت قرار داشته باشد.
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