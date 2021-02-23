رئیس سازمان تبلیغات از یک عمر فعالیت حجت الاسلام قرائتی تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین نشست رؤسای ادارات امور قرآنی ادارات کل تبلیغات اسلامی استان‌های کشور، ظهر امروز سه شنبه ۵ اسفند ماه با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام حمید محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی و حجت الاسلام اخوان صباغ رئیس سازمان دارالقرآن الکریم برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام حمید محمدی گفت: واکسیناسیون فرهنگی کودکان و نوجوانان به وسیله قرآن و عترت یکی از سازوکارهای اساسی در مواجهه با تهاجم فرهنگی است. کاری که امروز قرآنیان در جامعه اسلامی می‌کنند، اقدامی راهبردی و مهم است، چراکه مبنایی‌ترین، حساس‌ترین و ضروری‌ترین اتفاق را برای حفظ و صیانت از انقلاب اسلامی و قرآنی آن انجام می‌دهند.

وی افزود: تنها راه واکسینه کردن مردم در مقابله با همه تهاجم‌های فرهنگی فرهنگ‌سازی و قرآنی کردن نسل است.

سپس حجت الاسلام محسن قرائتی به بیان نکاتی پیرامون وضعیت قرآنی کشور و اهمیت جلسات تفسیر پرداخت. وی با مقایسه‌ای میان فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی و دولت گفت: دولت برای میوه شب عید مردم هزار برنامه دارد اما ما چه میزان برای قرآنی کردن مردم برنامه‌ریزی منطقی و درست کرده‌ایم؟ باید از این مساله عذرخواهی کنیم چرا که پول و عمر مردم را تلف کرده ایم. کارهایی که انجام می‌دهیم یا باید واجب باشد یا مستحب یا مشکل مردم و جامعه را حل کند. سازمان تبلیغات اسلامی باید به این امور مدیران فرهنگی و قرآنی نظارت داشته باشد تا بتواند آن را گسترش بدهد.

در پایان این مراسم حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از یک عمر فعالیت‌های قرآنی حجت الاسلام محسن قرائتی تقدیر به عمل آورد.

در پایان این نشست، از سامانه مدیریت آموزش قرآن، کتاب «قرآن زنده است»؛ ویژه سه ماه مبارک رجب، شعبان، رمضان، کتاب طرح نورالثقلین، کتاب قرآن کتاب مقاومت، کتاب نسخه شفا بخش رونمایی شد.