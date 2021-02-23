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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۲۷

مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس:

سیدمرتضی ازدانشمندان جامع الاطراف و پیشتاز تقریب مذاهب اسلامی بود

سیدمرتضی ازدانشمندان جامع الاطراف و پیشتاز تقریب مذاهب اسلامی بود

قم- مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس گفت: سید مرتضی از دانشمندان جامع الاطراف با آثار تاریخی، تفسیری ، ادبیات اسلامی و معتقد به تقریب مذاهب اسلامی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرویان ظهر سه شنبه در نشست خبری آئین رونمایی از آثار «کنگره بین‌المللی سید مرتضی» با اشاره به شخصیت شریف سید مرتضی از دانشمندان جامع‌الاطراف و بزرگ قرن پنجم که دارای آثار تاریخی، تفسیری، ادبیات اسلامی و دارای عقلانیت دینی در تفاهم با اهل سنت معرفی کرد و افزود و گفت: تقریب مذاهب اسلامی از باورمندی‌های سید مرتضی می‌باشد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب درباره سید مرتضی و احیای آثار ایشان و تحلیل شخصیت و اندیشه سید مرتضی در مسائل تاریخی و ریشه شناسی علمی، توصیه‌های زیادی داشتند.

مدیر عامل پژوهش‌های اسلامی آستان قدس با اشاره به اینکه بنیاد پژوهش‌های اسلامی در طول ۳۵ سال فعالیت علمی و پژوهشی بیش از چهار هزار و ۵۰۰ اثر علمی را به مراکز علمی و محققان و عموم اندیشمندان مراکز فکری تقدیم نموده است، گفت: پژوهش‌های پرهزینه و درازمدتی که آستان قدس با حمایت و همکاری در پروژه احیای میراث اسلامی انجام داده است، با همکاری آستان قدس حضرت عبدالعظیم حسنی در این نشست در شخصیت سیدمرتضی تبلور پیدا نموده است و می‌توان سید مرتضی را معرف شایسته‌ای برای فرهنگی و مکتب اهل بیت (ع) دانست.

در ادامه نشست خبری حجت الاسلام راد با اشاره به اینکه سید مرتضی نقش مهم زعامت و رهبری حوزه‌های علمیه عصر خویش را برعهده داشت اما صاحب آثار مهم علمی نیز می‌باشد، افزود: به دلیل ابعاد شخصیتی سید مرتضی، موضوعات در هفت بخش، قالب بندی شده است.

وی افزود: بازخوانی و سبک شناسی سید مرتضی در خصوص آثار کلامی اصولی، بازخوانی اندیشه و آثار قرآنی سید مرتضی، آثار حدیثی و پژوهش سید مرتضی در نسبت شناسی حدیث با عقل، سایر علوم، خبر واحد و حجیت آن، تأثیر خبر واحد در مسائل فقهی بررسی شده است.

وی با اشاره به آثار و اندیشه کلامی سید مرتضی به عنوان یک متکلم اسلامی و متکلم شیعی در قواعد کلامی و جایگاه کلام با سایر علوم گفت: آثار فرهنگی، تمدنی و اجتماعی سید مرتضی نیاز به بازخوانی دارد و رساله‌های سیاسی ایشان واکاوی و مورد بحث قرار گرفته است. وجوه برجسته اندیشه‌های خاص سید مرتضی مورد توجه بوده است و آثار و اندیشه‌های فقهی و اصولی سیدمرتضی و همچنین ابعاد اندیشه‌های سید مرتضی در شعر و ادبیات عرب در قالبی جداگانه مورد توجه این نشست قرار گرفته است.

گفتنی است همایش روز پنجشنبه هفتم اسفند با پیام رهبر معظم انقلاب و سخنرانی آیت الله جوادی آملی و آیت الله استادی، تولیت آستان قدس رضوی و تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5154607

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