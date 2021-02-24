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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۷:۵۶

رقابت ها به صورت حضوری در کیش برگزار می‌شود؛

داوران مرحله نهایی چهارمین دوره شوق تلاوت معرفی شدند

داوران مرحله نهایی چهارمین دوره شوق تلاوت معرفی شدند

غلامرضا شاه‌میوه در بخش لحن، احمد ابوالقاسمی در بخش صوت، محمدرضا پورزرگری در بخش تجوید، حمید شاکرنژاد در بخش لحن این دوره از مسابقات را قضاوت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران مرحله نهایی چهارمین دوره رقابت‌های قرآنی شوق تلاوت ویژه گروه سنی ۸ تا ۱۴ سال (نوجوانان طرح ملی تلاوت) اعلام شد.

غلامرضا شاه‌میوه در بخش لحن، احمد ابوالقاسمی در بخش صوت، محمدرضا پورزرگری در بخش تجوید، حمید شاکرنژاد در بخش لحن این دوره از مسابقات را قضاوت خواهند کرد. همچنین این دوره از مسابقات با اجرای مهدی صفری، مجری شبکه قرآن و معارف سیما همراه است.

یادآور می‌شود، این رقابت‌ها ۱۱ و ۱۲ اسفندماه به صورت حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در جزیره کیش برگزار می‌شود.

منتخبان این دوره به منظور اجرا به محافل قرآنی کشورهای اسلامی اعزام خواهند شد.

کد مطلب 5154639

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