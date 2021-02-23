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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۳۸

با حضور تمامی نفرات؛

فوتبال درون تیمی پرسپولیس پس از دو روز تعطیلی

فوتبال درون تیمی پرسپولیس پس از دو روز تعطیلی

بازیکنان پرسپولیس با برگزاری فوتبال درون تیمی به تعطیلات خود پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تمرین امروز سه‌شنبه سرخپوشان پس از دو روز استراحت، از ساعت ۱۲:۱۵ در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد.

* تمرین امروز در شرایطی برگزار شد که باد شدیدی در حال وزیدن بود و هوای سرد و زمستانی احساس می‌شد.

* تمرین با گرم کردن بدن‌ها زیر نظر مربی بدنساز تیم آغاز شد. دروازه‌بان‌ها هم زیر نظر داود فنایی برنامه‌های ویژه خود را انجام دادند.

* پاسکاری‌های کوتاه و ترکیبی و پاسکاری‌های تحت فشار در دستور کار قرار گرفت و سرخپوشان فوتبال درون تیمی را زیر نظر مستقیم یحیی گل محمدی سرمربی تیم و دیگر اعضای کادر فنی به نمایش گذاشتند.

* تمام بازیکنان امروز بدون مشکل در تمام مراحل تمرین شرکت داشتند و تمرین بعد از ۷۰ دقیقه به پایان رسید و بازیکنان پس از سرد کردن بدن‌ها راهی رختکن شدند.

کد مطلب 5154671

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