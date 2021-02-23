فوتبال درون تیمی پرسپولیس پس از دو روز تعطیلی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تمرین امروز سه‌شنبه سرخپوشان پس از دو روز استراحت، از ساعت ۱۲:۱۵ در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد.

* تمرین امروز در شرایطی برگزار شد که باد شدیدی در حال وزیدن بود و هوای سرد و زمستانی احساس می‌شد.

* تمرین با گرم کردن بدن‌ها زیر نظر مربی بدنساز تیم آغاز شد. دروازه‌بان‌ها هم زیر نظر داود فنایی برنامه‌های ویژه خود را انجام دادند.

* پاسکاری‌های کوتاه و ترکیبی و پاسکاری‌های تحت فشار در دستور کار قرار گرفت و سرخپوشان فوتبال درون تیمی را زیر نظر مستقیم یحیی گل محمدی سرمربی تیم و دیگر اعضای کادر فنی به نمایش گذاشتند.

* تمام بازیکنان امروز بدون مشکل در تمام مراحل تمرین شرکت داشتند و تمرین بعد از ۷۰ دقیقه به پایان رسید و بازیکنان پس از سرد کردن بدن‌ها راهی رختکن شدند.