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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۱۴

پورمحمدی در صحن مجلس:

مجلس با افزایش قیمت‌ها مخالف است/ از نمایندگان عذرخواهی می‌کنم

مجلس با افزایش قیمت‌ها مخالف است/ از نمایندگان عذرخواهی می‌کنم

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اگر از صحبت‌های من اینگونه برداشت شد که مجلس به دنبال افزایش قیمت هاست، عذرخواهی می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: اگر از صحبت‌های بنده اینگونه برداشت شد که مجلس به دنبال افزایش قیمت هاست، عذرخواهی می‌کنم.

وی بیان کرد: قاطبه نمایندگان مجلس با هر پیشنهادی که به دنبال افزایش قیمت‌ها باشد، مخالف هستند.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: معمولاً برخی از دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه می‌آمدند و برای افزایش قیمت خدمات خود چانه زنی می‌کردند و تاکید ما این است که باید جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم چرا که شرایط نامناسب است.

کد مطلب 5154731
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • آرش IR ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      1 0
      پاسخ
      روز به روز داره افزایش پیدا میکنه

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