به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: اگر از صحبتهای بنده اینگونه برداشت شد که مجلس به دنبال افزایش قیمت هاست، عذرخواهی میکنم.
وی بیان کرد: قاطبه نمایندگان مجلس با هر پیشنهادی که به دنبال افزایش قیمتها باشد، مخالف هستند.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: معمولاً برخی از دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه میآمدند و برای افزایش قیمت خدمات خود چانه زنی میکردند و تاکید ما این است که باید جلوی افزایش قیمتها را بگیریم چرا که شرایط نامناسب است.
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