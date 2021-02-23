به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: اگر از صحبت‌های بنده اینگونه برداشت شد که مجلس به دنبال افزایش قیمت هاست، عذرخواهی می‌کنم.

وی بیان کرد: قاطبه نمایندگان مجلس با هر پیشنهادی که به دنبال افزایش قیمت‌ها باشد، مخالف هستند.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: معمولاً برخی از دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه می‌آمدند و برای افزایش قیمت خدمات خود چانه زنی می‌کردند و تاکید ما این است که باید جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم چرا که شرایط نامناسب است.