ماریتیمو بازی ویژه برای طارمی و سرمربی و دروازه بان پورتو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو شب گذشته در هفته بیستم لیگ پرتغال برابر ماریتیمو قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

طبق اعلام سایت «desporto» پرتغال، «سرجیو کونسیسائو» سرمربی تیم پورتو در این مسابقه برای دویستمین بار روی نیمکت پورتو به عنوان مربی نشست.

کونسیسائو از این حیث سومین مربی برتر در تاریخ پورتو است و جلوتر از او «ماریا پدروتو» با ۳۲۱ و «آرتور ژورژه» با ۲۵۵ بازی قرار دارند.

آمار کونسیسائو به عنوان سرمربی پورتو هم قابل توجه است چرا که از ۲۰۰ بازی، پورتو را به ۱۴۴ پیروزی و ۳۰ تساوی رسانده است. وی تنها ۲۶ بار به عنوان سرمربی در پورتو بازنده بوده است.

این مسابقه برای دو بازیکن پورتو از جمله مهدی طارمی مهاجم ایرانی هم ویژه بود. طارمی که فصل گذشته در تیم ریوآوه پرتغال حضور داشت، با بازی شب گذشته برابر ماریتیمو تعداد بازی‌های خود در لیگ پرتغال (از سال گذشته تاکنون) به عدد ۵۰ رساند.

طارمی سال گذشته ۳۰ بازی برای ریوآوه انجام داد و ۱۸ گل به ثمر رساند. وی این فصل هم ۲۰ بار با پیراهن پورتو به میدان رفته و ۹ گل در لیگ به ثمر رسانده است.

از سوی دیگر «آگوستین مارچسین» دروازه بان آرژانتینی پورتو هم که سال گذشته به این تیم پیوسته بود، با حضور در دیدار مقابل ماریتیمو تعداد بازی‌هایش در لیگ پرتغال را به عدد ۵۰ رساند؛ با دریافت ۳۸ گل و ثبت ۲۶ کلین شیت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه پورتو در حاشیه بازی با ماریتیمو، به مناسبت دویستمین حضور کونسیسائو روی نیمکت تیمشان پیراهنی با شماره ۲۰۰ به وی اهدا کردند.