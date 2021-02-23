 حدود ۵۰ هزار نفر درگیر امور اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ در البرز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نورمحمد فردی بعد از ظهر سه‌شنبه در حاشیه ستاد انتخابات استان البرز اظهار کرد: یکی از وظایف مهم وزارت کشور برگزاری انتخابات در سطوح مختلف است که به طور دوره‌ای هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: این نشان‌دهنده گردش قدرت توسط خود مردم است، چراکه مردم خود سرنوشتشان را تعیین می‌کنند که این بهترین نوع دمکراسی محسوب می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز تصریح کرد: انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ در سطح کشور برگزار خواهد شد و در این استان حدود ۵۰ هزار نفر درگیر امور اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: برای باشکوه برگزار کردن انتخابات و بر اساس جدول زمانی باید برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری انتخابات صورت گیرد و تا فرصت باقی است مقدمات کار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فراهم شود.

امور مربوط به انتخابات یک کار فنی است

فردی افزود: در این خصوص تاکنون چند جلسه هماهنگی برنامه‌ریزی به منظور ایجاد آگاهی و بررسی نیازمندی‌ها مانند میزان تعرفه مورد نیاز برای چاپ، تعداد شعب اخذ رأی، اعلام وضعیت فیزیکی صنادیق اخذ رأی برآورد و منعکس شده است و تاکنون ۵ اطلاعیه ستاد انتخابات وزارت کشور در خصوص ثبت‌نام برای شورای اسلامی شهر و روستا به مبادی ذی‌ربط و در فضای مجازی ابلاغ شده است.

وی گفت: بر اساس بند ۳ ماده ۳ قانون انتخابات تمامی افرادی که قصد ثبت‌نام در شوراهای اسلامی دارند باید هنگام ثبت‌نام گواهی عدم سو پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد ارائه کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز اظهار کرد: در هر صورت برابر ماده ۳۰ قانون انتخابات شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایطی از جمله داشتن تابعیت کشور جمهوری اسلامی با حداقل سن ۲۵ سال، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن مدرک تحصیلی مورد نیاز، دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای آقایان است.

وی بیان کرد: امور مربوط به انتخابات با توجه به اینکه یک کار فنی به شمار می‌رود، بنابراین باید هر روز امور مربوط به آن روز بر اساس مواد قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مورد نظر انجام شود و همه متصدیان امر دقت لازم را در این زمینه داشته باشند.

انتخابات حق مردم است

فردی تصریح کرد: با توجه به اهمیت انتخابات و رعایت دقیق قوانین و مقررات کلیات اجرای انتخابات در هنگام ثبت‌نام تا پایان رأی‌گیری بر اساس جدول زمانی از طریق ستاد انتخابات وزارت کشور به سازمان‌های ذی‌ربط و تمامی فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه در هر حال بر اساس جدول زمانی انتخابات بعد از صدور دستور انتخابات طبق ماده ۴۸ قانون عملیات اجرایی انتخابات توسط فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها شروع می‌شود، خاطرنشان کرد: بعد از آن فرمانداران موظفند صدور آگهی ثبت‌نام از داوطلبان را طبق ماده ۴۸ قانون و ۴۵ آئین‌نامه ابلاغ و اجرا نمایند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز با بیان اینکه سیاست کلی نماینده عالی دولت در استان در امر انتخابات مشارکت حداکثری مردم و رعایت و مر دقیق قانون و بی‌طرفی کامل عوامل دست‌اندرکار انتخابات است، چراکه انتخابات حق مردم است، متذکر شد: در هر صورت پیرامون انتخابات اطلاع‌رسانی لازم به طور مرتب برای آگهی اقشار مختلف مردم صورت می‌گیرد.