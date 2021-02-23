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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۰۱

سهام تسلا تحت تاثیر سقوط بیت‌کوین ۱۴ درصد سقوط کرد

سهام تسلا تحت تاثیر سقوط بیت‌کوین ۱۴ درصد سقوط کرد

ارزش سهام تسلا که چندی پیش سرمایه‌گذاری بزرگی در بیت‌کوین انجام داده بود، حالا ارتباط تنگاتنگی با ارزش بیت‌کوین پیدا کرده است و با سقوط امروز آن به شدت سقوط کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، ارزش سهام تسلا که چندی پیش سرمایه‌گذاری بزرگی در بیت‌کوین انجام داده بود، حالا ارتباط تنگاتنگی با ارزش بیت‌کوین پیدا کرده است و با سقوط امروز آن به شدت سقوط کرده است.

پس از اینکه قیمت هر بیت‌کوین از رکورد ۵۸ هزار دلاری خود با سقوط سنگین ۱۶ درصدی در یک روز به زیر ۵۰ هزار دلار رسید، ارزش سهام تسلا هم پیش از باز شدن بازارهای رسمی در بازارهای اینترنتی ۱۴ درصد پایین آمد.

این بزرگترین سقوط روزانه در تاریخ بیت‌کوین و بزرگترین سقوط روزانه ارزش سهام تسلا از ماه سپتامبر تا کنون است.

پس از آنکه شرکت تسلا ۱.۵ میلیارد دلار بیت‌کوین خرید، حالا ارزش سهام این شرکت در معرض خطر نوسانات شدید بیت‌کوین قرار گرفته است و با بازار ارزهای مجازی ارتباط مستقیمی پیدا کرده است.

کد مطلب 5154820

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