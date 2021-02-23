سقوط ۲ درصدی کامپوزیت نزدک در آغاز معاملات آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، شاخص‌های سهام آمریکا در آغاز معاملات امروز، سه‌شنبه، (ساعت ۱۸ به وقت تهران) تحت تأثیر نگرانی از ریکاوری اقتصاد و با تداوم افت سهام تکنولوژی سقوط کردند.

در بین سه شاخص مهم سهام آمریکا کامپوزیت نزدک بیش از همه سقوط کرد و در همان ابتدای معاملات تا ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران، ۲.۲۵ درصد سقوط کرد.

داوجونز ۰.۵۲ درصد افت کرد و اس‌اندپی ۰.۹۶ درصد سقوط کرد.

افت سهام آمریکا به دنبال رشد مجدد سود اوراق قرضه آمریکا اتفاق افتاد.

همچنین سقوط سنگین سهام تسلا و سقوط سنگین سهام اپل در پایین آمدن شاخص نزدک نقش مهمی داشتند.