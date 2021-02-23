مددجویان کمیته امداد از پرداخت عوارض شهرداری معاف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امشب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠، بندهای الحاقی ۱۷، ۲۰ و ۲۱ به تبصره ۶ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۱۷، در اجرای جز (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معاف هستند.

همچنین نمایندگان با حذف بند الحاقی (۱۸) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به پیشنهاد محمدمهدی مفتح مطرح شد، موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۲۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون امور گمرکی و اصلاحات بعدی آن نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

براساس بند الحاقی ۲۱، به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی از صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می‌باشد.

مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت‌های مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس که بمنظور ایجاد و تکمیل پروژه‌ای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمل و نقل شکل می‌گیرد و مجوز عرصه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد.