نخستین هدف دیوان محاسبات خراسان شمالی پیشگیری از تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زهرابی شب سه شنبه در جلسه با فعالان جبهه رسانه انقلاب اسلامی خراسان شمالی اظهار کرد: مردم باید نخستین ناظر و حافظ بیت‌المال باشند.

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی نظارت مردم را از طریق نهادها دانست و گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، بازرسی، دیوان محاسبات و رسانه‌ها از جمله نمایندگان مردم هستند.

وی در ادامه به تشریح ویژگی‌های ناظر بیت‌المال از دیدگاه امام علی علیه السلام پرداخت و افزود: خدا محوری، امانت‌داری، علم و آگاهی، لیاقت، مدارا با مردم و دوری از رذائل اخلاقی از جمله مهمترین ویژگی‌های ناظر است.

زهرابی در ادامه به تبعات نبود نظارت اشاره داشت و بیان کرد: بی‌عدالتی، حیف و میل بیت‌المال، مفاسد اقتصادی، ایجاد رانت و محقق نشدن اهداف دستگاه‌ها حاصل نبود نظارت است.

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی تصریح کرد: رانت موجود در کشور اکنون به دلیل نبود نظارت کامل است.

وی افزود: در آینده‌ای نزدیک سامانه اعلام تخلفات اداری از سمت مردم به دیوان محاسبات شکل خواهد گرفت.

زهرابی در ادامه به تشریح اهداف دیوان محاسبات خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: پیشگیری از تخلفات و تضییع بیت‌المال، کاهش تخلفات، ورود به مشکلات مردم از طریق گروه یاوران مردمی از جمله اهداف تعیین شده است.

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی از نظارت دقیق بر بودجه مصوب شده برای خراسان شمالی خبر داد و افزود: در سال آینده به صورت دو ماهی به اجرای بودجه نظارت داریم و گزارشی ارائه می‌دهیم زیرا باید نظارت به موقع و سریع باشد.

وی در انتها گفت: باید روحیه مطالبه گری در جامعه گسترش یابد.