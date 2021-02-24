خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در استان بوشهر چند ماهی است که بازار سیمان با تلاطم زیادی روبرو بوده است و علاوه بر گرانی این کالا در سطح بازار، شاهد کم‌یاب شدن آن در روزهای اخیر هستیم.

نیاز روزانه استان بوشهر حدود چهار تا پنج هزار تن سیمان است ولی میزان تولیدی کارخانجات سیمان استان از ۱۳ هزار تن در روز نیز فراتر می‌رود و می‌طلبد که تأمین نیازهای استان بوشهر در اولویت این کارخانه‌ها باشد.

کمبود سیمان باعث شده تا شاهد افزایش قیمت آن در سطح بازار باشیم برخی افراد مدعی شده‌اند که سیمان را به قیمت هر پاکت بالای ۳۵ هزار تومان نیز خریده‌اند و این قیمت‌ها نوعی ظلم در حق مردم است.

سیمان به عنوان یکی از مواد اصلی برای ساخت و سازها محسوب می‌شود و عدم تأمین سیمان در بازار باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها می‌شود و همچنین بخش زیادی از کارگران را بیکار خواهد کرد.

تولید سیمان استان خیلی بیشتر از مصرف است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تولید سیمان در کارخانه‌های استان بیشتر از میزان مصرف استان است که بخشی از تولیدات صادر می‌شود.

سید حسین حسینی اضافه کرد: ظرفیت تولید روزانه سیمان در استان بوشهر ۱۳ هزار تن است که سهم کارخانجات سیمان دشتستان و دشتی سه هزار و ۵۰۰ تن و سهم واحد کنگان روزانه شش هزار تن تولید است.

تأمین نیاز استان در اولویت باشد

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علی‌رغم ظرفیت‌های بسیار خوبی که استان بوشهر برای تولید سیمان دارد و سه کارخانه بزرگ در استان فعال است، مردم این استان برای تأمین نیازهای خود با مشکلاتی روبرو هستند.

ابراهیم رضایی اضافه کرد: در این شرایط شاهد ارسال بخشی از سیمان‌های تولیدی استان به دیگر استان‌ها و صادرات بخش زیادی از سیمان‌های تولیدی هستیم که برای مردم استان مشکل‌آفرین شده است.

رضایی تصریح کرد: از مسئولان مربوطه انتظار می‌رود که ضمن نظارت جدی بر روند تولید و توزیع سیمان، این کارخانجات را موظف به تأمین نیازهای استان کرده و سپس مجوز صادرات و ارسال به دیگر نقاط را بدهند.

تذکر نمایندگان استان به وزیر صمت

به‌دنبال گرانی و کمبود سیمان در استان بوشهر، عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم، ابراهیم رضایی نماینده دشتستان، و غلامحسین کرمی نماینده دشتی و تنگستان نسبت به این وضعیت و تأثیر آن بر نارضایتی مردم و رکود پروژه‌های استان علیرغم وجود سه کارخانه بزرگ سیمان دشتستان، مُند و ساروج به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر دادند.

در این تذکر به وزیر صمت آمده است: با وجودی که سه کارخانه بزرگ سیمان دشتستان، مند و ساروج با ظرفیت روزانه بیش از ۱۰ هزار تن سیمان در استان بوشهر فعالیت می‌کنند طی هفته‌های اخیر شاهد کمبود سیمان در استان و گرانی شدید آن بوده‌ایم.

این نمایندگان تاکید کردند: تا جایی که موجب تعطیلی بسیاری از پروژه‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی شده است. لازم است که با نظارت دقیق جلوی این معضل که باعث نارضایتی عموم مردم استان شده گرفته شود.

علی‌رغم ظرفیت‌های بسیار خوبی که استان بوشهر برای تولید سیمان دارد و سه کارخانه بزرگ در استان فعال است، مردم این استان برای تأمین نیازهای خود با مشکلاتی روبرو هستند.

می‌طلبد که ابتدا نیازهای مردم استان تأمین شود و سپس شاهد صادرات سیمان از کارخانه‌های تولیدی استان باشیم.