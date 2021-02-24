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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۱۰

توسط انتشارات سروش؛

کتاب «نقشمایه‌های ایرانی» به چاپ پانزدهم رسید

کتاب «نقشمایه‌های ایرانی» به چاپ پانزدهم رسید

کتاب «نقشمایه‌های ایرانی» نوشته مسعود تذهیبی و فریده شهبازی توسط انتشارات سروش به چاپ پانزدهم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «نقشمایه‌های ایرانی» نوشته مسعود تذهیبی و فریده شهبازی با ویراستاری و ترجمه امیرجلال‌الدین اعلم به‌تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ پانزدهم رسیده است.

نقشمایه یا موتیف «جزئی» است که صفات و خصوصیات «کل» را دارد. در این‌کتاب گوشه‌ای از دقت و توجه هنرمندان هنر تجسمی ایرانی در دوره‌های مختلف تاریخ که به‌صورت شکل‌هایی ساده و پرمایه در گوشه و کنار کشور بر سطح بناها یا بدنه اشیاء دست‌ساز نقش بسته گردآوری و بازسازی تصویری شده است.

مطالب این‌کتاب در سه بخش موضوعی «نقش‌های تزئینی با فرم بسته»، «نقش‌های ملهم از جانوران» و «نقش‌های تزئینی گسترش‌پذیر» همراه با ۲۸۰ نقشمایه ارائه شده‌اند.

چاپ پانزدهم این‌کتاب با ۱۰۳ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۴۵ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 5155192

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